Предприниматели Архангельский области знают, как спасти малый и средней бизнес. В отличии от чиновницы Гореловой.

В условиях самоизоляции очень сильно пострадал малый бизнес. Закрытие торговых точек, кафе, ресторанов, если вовремя не принять меры поддержки, может привести к разорению предпринимателей и массовой безработице их наёмных работников.
Ну представьте на минутку, что ни в кафе посидеть, ни подстричься, ни спортом позаниматься. Соответственно, взлетят цены, что при высоком курсе доллара и низкой покупательской способности населения только углубит кризис, вызванный пандемией.
Это понимают все - от самих предпринимателей до президента.
А вот как помочь? Президент, задав тон, дал право губернаторам самостоятельно определить, исходя из местных особенностей ведения бизнеса, те меры поддержки, которые позволят сохранить и бизнес, и рабочие места.
В нашей области на пандемию наложилась сложная ситуация с уходом Орлова.
Забившие тревогу архангельские предприниматели объявили сбор подписей под своим обращением к федеральному омбудсмену Борису Титову.
За короткий срок собрано более полутора тысяч (!!!) подписей.
Одновременно готовились предложения и для врио губернатора Цыбульского.
Сегодня эти предложения по поручению огромного количества предпринимателей вместе с письмом, описывающим ситуацию в области, были официально переданы в отдел писем областного правительства.
Даже беглое знакомство с проблемами развития предпринимательства, изложенными в письме, говорит о знании работающими «на земле», а не витающими в облаках молодыми ребятами, предмета, о котором они пишут. Заметен их патриотический настрой, а так же то, что очень важно, и что редко можно увидеть у молодых, прослеживается где-то даже государственный подход к решению проблемы. Молодцы!
Ещё до сегодняшнего обращения президента три молодых предпринимателя Поморья заговорили о важности поддержки тех, кто в трудных условиях сохраняет рабочие места! Как-будто президент их услышал, потому что в своём выступлении он именно на этом сделал акцент.
Услышит ли губернатор?
Вопрос совсем не риторический.
Есть при правительстве области такой институт - уполномоченный по защите прав предпринимателей.
Не берёмся судить о профессиональной подготовке работающей на этом посту Ольги Гореловой, но те предложения, с которыми она выступила, не выдерживают никакой критики.
В своем обращении к новому главе области, всего несколько дней изучающему положение дел в регионе, чиновница доверительно сообщает что (цитата) - в Архангельской области около 40000 субъектов малого и среднего бизнеса (индивидуальных предпринимателей, микропредприятий, малых предприятий, средних предприятий). Если допустить, что на каждом предприятии в среднем работает 5 человек – это 200 000 рабочих мест!
При этом она не понимает, что вводит губернатора в заблуждение, ведь по данным статистики в настоящий момент на территории Архангельской области реально проживает чуть больше миллиона человек Из них примерно треть неработающие пенсионеры, еще, как минимум треть, молодёжь, не достигшая трудоспособного возраста. В остатке - те же 300 тысяч… и из них, по словам Гореловой, 200 000 задействованы в малом и среднем бизнесе?!
Даже непосвящённому человеку покажется странной подобная «арифметика». Покажется странной она и исполняющему обязанности губернатора, живущему, как показали первые дни его работы, на земле, а не витающему в небесах.
Но что предлагает бизнес-омбудсвумен Горелова? Вот несколько пунктов из ее послания Александру Цыбульскому:
Если по снижению налогов с ней можно согласиться, то дальше просто ни о чём.
- Проанализировать ситуацию с возможной приостановкой производств с точки зрения компенсации компаниям части расходов на выплату заработной платы во время вынужденного простоя в размере 80%.
- Провести разъяснительные мероприятия для работодателей как переводить людей на неполный рабочий день во избежание большого количества трудовых споров в дальнейшем.
- Компенсировать расходы субъектов МСП на приобретение программного обеспечения для удалённой работы.
«Проанализировать»… «разъяснить»… людям, работающим в самом реальном секторе экономики, с их опытом выживания в различных кризисных ситуациях, под постоянным прессингом со стороны всевозможных надзорных органов. На это Горелова предлагает выделить деньги, вместо необходимой уже адресной, точечной помощи. Особенно поражает наивностью последний приведенный пункт… как будто лишний ноутбук спасет какое-нибудь предприятие от разорения. И это уровень управленца Правительства области!
Предприниматели же призывают к радикальному снижению ставок налога по УСН (упрощённая система налогообложения) с 6% до 1% при уплате налога с дохода и с 15% до 5% с разницы между доходом и расходом.
По ЕНВД (единый налог на вменённый налог) предлагается понизить коэффициент К2 в два раза.
Казалось бы, радикальные меры и потери для бюджета, на которые власть вряд ли согласится. Но давайте взглянем на вопрос так, как предлагают предприниматели.
Да, они предлагают сократить Налоги. А что, кто-то реально надеется их получить? Ведь, если бизнесу сегодня не помочь, то и платить будет нечем. Пойдя на снижение налогов сейчас, власть выиграет. Ведь она как бы снижает предпринимателям платежи на сумму, которую вряд ли получит, если те разорятся. Зато ободренные этим снижением налогов именно сегодня, предприниматели будут стремиться сохранить свой бизнес, и значит заплатят в будущем. А если учесть, что помимо налогов по УСН предприниматели и их работники платят ещё и НДФЛ (налог на доходы физических лиц), имущественный, земельный и транспортный Налоги, то потери бюджета, когда бизнес загнётся, могут быть несопоставимы с цифрами сокращения налогов сейчас.
Наши молодые предприниматели думают об этом. Думают о сохранении рабочих мест, проявляя государственный подход.
Поэтому предлагают поддержать тех, кто не бросил и не выгнал своих работников в трудный период.
Пусть кто-нибудь в правительстве (только не Горелова) посчитает, сколько потеряет бюджет при тысячах уволенных наёмных работников от потери НДФЛ, от отсутствия в принципе платежей по УСН и ЕНВД, и сравнит это с возможными потерями при снижении ставок налога. Это миллиарды. Да-да, вы не ослышались, миллиардные потери для бюджета Архангельской области.
Видимо, новому главе региона предстоит еще одно испытание – отличить профессиональный взгляд на проблему от филькиной грамоты. Послание от независимых архангельских предпринимателей ему уже доставлено…
Приводим полный текст обращения:
ВрИО Губернатора Архангельской Области
Цыбульскому А.В.
От Предпринимателей
Степанова Е.Н.
Таскаева Е.Д.
Кокина Д.Ю.
Уважаемый господин Губернатор!
Направляем Вам обращение молодого предпринимателя Дмитрия Кокина, отправленное в адрес премьер-министра России Мишустина и омбудсмена Титова, под которым, на момент отправки его вам, подписалось более полутора тысяч предпринимателей.
От Бориса Титова уже получен ответ о принятии заявления в работу.
Его появление спонтанно. По сути- это крик о помощи человека, загнанного в угол форс-мажорными обстоятельствами. Но то единодушие, с которым его подписало огромное количество человек, говорит о наличии серьёзнейших проблем во взаимоотношениях власти и бизнеса, поставивших под угрозу существование малого и среднего бизнеса в области, в связи с ситуацией пандемии.
Современная история сотрудничества власти и предпринимательского сообщества берёт своё начало от создания Совета по предпринимательству ещё при губернаторе Ефремове. Из рассказов того поколения предпринимателей мы знаем, что власть чутко реагировала на нужды сообщества, а предприниматели чувствовали социальную ответственность своего бизнеса. Уровень развития предпринимательства в Архангельской области был на голову выше, чем в соседних с нами регионах. На предпринимательские конференции в Архангельск за опытом приезжали представители Вологды, Ярославля и даже Санкт-Петербурга и Москвы.
Был задан очень высокий уровень в развитии предпринимательства, как в производственной сфере, так и в сфере услуг. Результаты видны и сегодня. К сожалению, в последние годы разговор о развитии предпринимательства из конструктивного превратился в ритуальный.
В Положении о совете по малому и среднему предпринимательству при губернаторе Архангельской области первым пунктом записаны очень правильные слова:
«Совет по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе Архангельской области является совещательным органом, образованным в целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики Архангельской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства, содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Архангельской области, координации деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области».
С сожалением вынуждены констатировать, что государственной политики в сфере развития предпринимательства в Архангельской области нет.
Торгово-промышленная палата погрязла в скандалах и разборках, с представителями «Деловой России» и «Опоры России» никто из предпринимателей «реального сектора» не работает, а сами эти конторки никому здесь не нужны просто в силу их полной профнепригодности.
При уполномоченном по правам предпринимателей создан экспертный совет по защите прав предпринимателей. В его состав входит 30 (!!!!) человек, результат деятельности которых лучше всего характеризует цифра 0.
При мэре г.Архангельска создан совет по предпринимательству и инвестициям.
Никто вообще не слышал о результатах его работы.
Торгово-промышленная палата и «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области» -пустые прокладки, этакий междусобойчик далёких от развития предпринимательства людей, решающих свои узкокорыстные вопросы.
Вы стали ВРИО губернатора в сложнейший момент развития российской государственности, когда её институты проходят проверку на прочность.
Решение проблем предпринимательства Архангельской области - лишь наладка маленького винтика огромной государственной машины. Но, если этот винтик отвалится, последствия могут быть катастрофические.
Сегодня, как никогда. нужны точные управленческие решения. Нужны выверенные шаги, которые уберегут сотни компаний от разорения.
Увы, но больше всего пострадали те, кто все предшествующие годы не тешил себя дивидендами, не выводил деньги в пассивный доход, а вкладывал всю прибыль, да еще и кредиты в развитие, а следовательно в создание новых рабочих мест и рост налоговой базы. Больше всего пострадали самые честные и цивилизованные - те, кто платил белые зарплаты и не бегал от налогов.Те, кто не уехал, а остался в Архангельской области.
Мы, конечно, выживем. Даже если разоримся. Построим что-нибудь новое. Научились за эти годы стоять за себя. Предприниматель - это тот, кто никогда не перестанет предпринимать.
Это будет завтра.
Но есть ещё одна проблема, которая станет вашей уже сегодня, а не завтра-тысячи наших наёмных работников, которые потеряют рабочие места и станут безработными на долгий период.
Для решения наших проблем мы объединились и настроены на конструктивное сотрудничество.
С нами все те,кто честно платит зарплату и налоги, все те,кто хочет жить, работать, растить детей здесь в Архангельской области.
Поймите нас правильно, нам не нужны места в ваших советах по предпринимательству и в разных бесполезных палатах, нам не нужны должности в вашем чиновничьем аппарате.
Мы не орган государственной власти, и подменять его не собираемся, поэтому нам очень нужны Ваши взвешенные управленческие решения и программа чётких действий.
Наши эксперты готовы предоставлять свои заключения по любым необходимым вам вопросам. И, поверьте, они будут грамотнее, чем министерские, только потому, что мы по земле ходим, а не витаем в облаках.
Получив информацию о том, что вопросы поддержки предпринимательства правительство Архангельской области выносит на очередную сессию областного собрания депутатов, мы считаем необходимым заявить, что в части поддержки малого и среднего предпринимательства было бы полезно предпринять следующие шаги.
Мы предлагаем сократить эти цифры до 1 и 5 процентов соответственно на период до 2021 года.
Категорией налогоплательщиков можно определить индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства (с числом работающих не более 100 человек), перешедших на уплату единого налога на вменённый доход, сохранивших численность работающих на уровне первого квартала 2020 года.
Кроме того, сами работодатели, могут сократить налоговые выплаты путём уменьшения суммы выплачиваемого единого налога на вменённый доход, уменьшая размер показателя КД1 (фактическое количество дней осуществления предпринимательской деятельности в месяце в качестве налогоплательщика единого налога) на период режима самоизоляции или карантина, установленного федеральными и региональными нормативными правовыми актами.
Уменьшение поступления доходов в соответствующие муниципальные бюджеты от предоставления такой льготы компенсируется не менее, чем на 30 – 50%% сохранением поступлений от НДФЛ, которые могли быть утрачены при сокращении численности работающих и выплат им.
Поскольку решение о налоге надо принимать и публиковать не менее, чем за месяц до наступления нового налогового периода, а налоговый период по ЕНВД – квартал, то представительные органы местного самоуправления в Архангельской области должны сделать это не позднее конца мая 2020 года.
В соответствии с этой статьёй представительный орган местного самоуправления может принять решение по инвестиционному налоговому кредиту в части местных налогов по основаниям сохранения рабочих на предприятиях всех категорий, работающих в муниципальном образовании и с условиями рассрочки выплат до 5 лет и символической ставкой процента на сумму кредита.
Призываем вас, Александр Витальевич, вдумчиво и взвешенно подойти к системе мер по поддержке предпринимательства.
Нельзя допустить, чтобы эти меры были подготовлены непрофессионалами.
Предпринимательское сообщество Архангельской области пока держится и сохраняет рабочие места, но, поверьте, ситуация осложняется день ото дня.
С уважением и по поручению предпринимателей
ИП Степанов Е.Н.
+79969217449
Директор ООО «Попутчик» Таскаев Е.Д.
+79214731435
ИП Кокин Д.Ю.
+79062824669