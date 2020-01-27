Смех во время чумы. «Сказки бабушки Галины» (экстренный противовирусный выпуск)

Озверев от сидения в карантине, члены Ассоциации «Вольное дело» собрались в знакомых декорациях, чтобы обсудить наболевшее.
А наболело у них: карантин и меры поддержки надрывно кашляющей экономики, губернаторская смена и связанные с ней политические дрязги, ожидание наплыва в регион непрошенных гостей… то ли печенегов, то ли москвичей.
Пытались шутить на серьезные темы – Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD). Николай Прокофьев, находящийся на спецзадании в южных краях, зримо присутствовал в режиме реального времени.