Елена Вторыгина похвалила архангельских врачей за находчивость

Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина (партия «Единая Россия») посетила 1-ю городскую больницу Архангельска.
Напомним, ранее спикер нижней палаты российского Собрания Вячеслав Володин рекомендовал парламентариям активней принимать участие в работе региональных оперативных штабов по борьбе с пандемией коронавируса, используя свои богатые знания и накопленный жизненный опыт.
После официальной части визита с проверкой готовности к приему инфицированных вирусом COVID-19, Елена Андреевна приняла участие в неформальном дружеском чаепитии с медработниками, о чем сообщила на своей страничке в социальной сети.
Особое впечатление на депутата произвели добрые, красивые лица сотрудников больницы, а также их находчивость – «не хватает масок, так они стали их сами шить».
В связи с последним наблюдатели от редакции предлагают в сложных экономических условиях попробовать еще и не кормить медработников. Вдруг они со своей находчивостью выкрутятся и из этой ситуации, сэкономив бюджету немалые средства?
Напомним, во вчерашнем (третьим) обращении к нации президент Путин обещал высокие доплаты тем медикам, кто принимает непосредственное участие в лечении и уходе за больными коронавирусной инфекцией.