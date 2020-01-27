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Елена Вторыгина похвалила архангельских врачей за находчивость

Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина (партия «Единая Россия») посетила 1-ю городскую больницу Архангельска.

Напомним, ранее спикер нижней палаты российского Собрания Вячеслав Володин рекомендовал парламентариям активней принимать участие в работе региональных оперативных штабов по борьбе с пандемией коронавируса, используя свои богатые знания и накопленный жизненный опыт.

После официальной части визита с проверкой готовности к приему инфицированных вирусом COVID-19, Елена Андреевна приняла участие в неформальном дружеском чаепитии с медработниками, о чем сообщила на своей страничке в социальной сети.

Особое впечатление на депутата произвели добрые, красивые лица сотрудников больницы, а также их находчивость – «не хватает масок, так они стали их сами шить».

В связи с последним наблюдатели от редакции предлагают в сложных экономических условиях попробовать еще и не кормить медработников. Вдруг они со своей находчивостью выкрутятся и из этой ситуации, сэкономив бюджету немалые средства?

Напомним, во вчерашнем (третьим) обращении к нации президент Путин обещал высокие доплаты тем медикам, кто принимает непосредственное участие в лечении и уходе за больными коронавирусной инфекцией.

09 апрель 11:23 | : Будни

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