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Архангельск готовится к крестному ходу

Общегородской крестный ход состоится в Архангельске 2 августа по окончании Божественной литургии, которая начнется в Михаило-Архангельском кафедральном соборе в 8:00. Возглавит богослужение митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. 

Желающим принять участие в крестном ходе необходимо прийти в собор не позднее 8:40. 

Маршрут крестного хода пролегает по улице Выучейского, проспекту Чумбарова-Лучинского, улице Воскресенской, проспекту Новгородскому и завершится на месте строительства храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы на перекрестке улицы Свободы и Новгородского проспекта, где митрополит Корнилий возглавит молебное пение. 

Напомним, что над местом, где возводится храм, в 1919 году явилась Пресвятая Богородица. Событие произошло 3 августа 1919 года накануне эвакуации из столицы Поморья добровольческих войск Антанты. Семеро детей от 10 до 14 лет — Галина и Ольга Зеленины; Эмилия, Валентина и Виктор Перешневы; Сергей Попов и Юлия Киселева, — находясь возле дома № 135 по Новгородскому проспекту, увидели на небе Божию Матерь. 

 Царица Небесная простирала обе руки вперед ладонями вниз и покрывала город, на коленях Ее сидел Богомладенец Иисус Христос. 

 Явление продолжалось около получаса, затем Богомладенец осенил крестным знамением город и народ, после чего видение постепенно исчезло. Потрясенные дети рассказали об этом родителям, а затем и настоятелю Воскресенского храма протоиерею Михаилу Попову. Священник передал их рассказ епископу Павлу (Павловскому). Владыка написал: «Милость Божия и заступление Божией Матери да будет с нами и над градом нашим». 

 Само событие тщательно расследовали, 4 сентября провели объединенное собрание Епархиального и Миссионерского советов и составили «Акт о явлении в небе Божией Матери с Богомладенцем Иисусом Христом, бывшем в Архангельске 3 августа 1919 года» с подробным описанием видения со слов очевидцев. Известие об этом чуде напечатали в «Архангельских епархиальных ведомостях». 

 21 февраля 1920 года Архангельск заняли части Красной армии, а в июле того же года возбудили уголовное дело в отношении протоиерея Михаила Попова и детей, бывших свидетелями явления Богоматери. Член «преступной группировки» священник Михаил Попов обвинялся в том, что «состряпал чудо»: подговорил детей утверждать, будто они видели Богородицу, благословляющую белогвардейские войска. Решением выездной комиссии ВЧК от 31 января 1921 года отец Михаил был осужден на три года лишения свободы.

28 июль 09:06 | : Будни / Верую

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