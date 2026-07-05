Архангельск готовится к крестному ходу

Общегородской крестный ход состоится в Архангельске 2 августа по окончании Божественной литургии, которая начнется в Михаило-Архангельском кафедральном соборе в 8:00. Возглавит богослужение митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Желающим принять участие в крестном ходе необходимо прийти в собор не позднее 8:40.

Маршрут крестного хода пролегает по улице Выучейского, проспекту Чумбарова-Лучинского, улице Воскресенской, проспекту Новгородскому и завершится на месте строительства храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы на перекрестке улицы Свободы и Новгородского проспекта, где митрополит Корнилий возглавит молебное пение.

Напомним, что над местом, где возводится храм, в 1919 году явилась Пресвятая Богородица. Событие произошло 3 августа 1919 года накануне эвакуации из столицы Поморья добровольческих войск Антанты. Семеро детей от 10 до 14 лет — Галина и Ольга Зеленины; Эмилия, Валентина и Виктор Перешневы; Сергей Попов и Юлия Киселева, — находясь возле дома № 135 по Новгородскому проспекту, увидели на небе Божию Матерь.

Царица Небесная простирала обе руки вперед ладонями вниз и покрывала город, на коленях Ее сидел Богомладенец Иисус Христос.

Явление продолжалось около получаса, затем Богомладенец осенил крестным знамением город и народ, после чего видение постепенно исчезло. Потрясенные дети рассказали об этом родителям, а затем и настоятелю Воскресенского храма протоиерею Михаилу Попову. Священник передал их рассказ епископу Павлу (Павловскому). Владыка написал: «Милость Божия и заступление Божией Матери да будет с нами и над градом нашим».

Само событие тщательно расследовали, 4 сентября провели объединенное собрание Епархиального и Миссионерского советов и составили «Акт о явлении в небе Божией Матери с Богомладенцем Иисусом Христом, бывшем в Архангельске 3 августа 1919 года» с подробным описанием видения со слов очевидцев. Известие об этом чуде напечатали в «Архангельских епархиальных ведомостях».

21 февраля 1920 года Архангельск заняли части Красной армии, а в июле того же года возбудили уголовное дело в отношении протоиерея Михаила Попова и детей, бывших свидетелями явления Богоматери. Член «преступной группировки» священник Михаил Попов обвинялся в том, что «состряпал чудо»: подговорил детей утверждать, будто они видели Богородицу, благословляющую белогвардейские войска. Решением выездной комиссии ВЧК от 31 января 1921 года отец Михаил был осужден на три года лишения свободы.