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Погода так и шепчет. Программа Дня ВМФ в Архангельске

Главной площадкой станет площадь Мира. Здесь с 13:00 до 16:00 состоится большой праздничный концерт «Морской державы гордый флот». На сцене выступят: ВИА «Беломорцы», цирк «Весар» и другие лучшие артисты города.

И далее по пунктам:

«Поморская АРТель», пр. Чумбарова-Лучинского, 15
 12:30 – концертная программа ко Дню Военно-Морского флота (0+).

 Ломоносовский ДК, ул. Никитова, 1
 12:00 – праздничный концерт «Под Андреевским флагом» (6+)

 Библиотека № 17 имени Н. М. Рубцова, ул. Холмогорская, 16
 13:00 – час истории «Флотом военным гордится Россия» (6+)

 КЦ «Северный», ул. Кировская, 29
 12:00 – мастер‑класс для всей семьи «Творческая лаборатория для детей и родителей» (6+).
 12:00 – Игровая программа для родителей и малышей «Море чудес» (0+).

 Библиотека № 7 поселка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13
 14:00 – интерактивная программа «Мы – будущие адмиралы» (6+)

 Детская библиотека № 9 округа Майская Горка, ул. Первомайская, 4
 14:00 – интерактивная викторина «Мы поднимаем якоря!» (6+)

 Варавинская детская библиотека № 11, ул. Никитова, 1
 14:00 – познавательный час «Под Андреевским флагом» (12+)

 Октябрьская библиотека № 2 имени Н. К. Жернакова, наб. Северной Двины, 134
 15:00 – историко-литературный час ко дню рождения адмирала Николая Кузнецова «Воскресные чтения» (18+)

 Исакогорская библиотека № 14, ул. Штурманская, 3
 15:00 – игровая программа «Флотом гордится Россия!» (6+)

 Исакогорско-Цигломенский культурный центр, ул. Нахимова, 15
 16:00 – уличное гулянье, посвященное Дню Военно-морского флота России в рамках проекта «Праздник в каждый двор» «У матросов нет вопросов!» (6+) 

(фото с https://www.1tv.ru)

 

26 июль 10:10 | : Горячая тема / Культура

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