Грубой воспитательнице из северодвинского детсада предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение бывшему воспитателю одного из детских садов города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними).

 По версии следствия, в период с февраля по 9 апреля 2026 года обвиняемая, являясь воспитателем детского сада, систематически наносила побои двум воспитанникам ясельной группы, нецензурно выражалась в адрес детей и применяла иные непедагогические методы воздействия.

 Следователями СК выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

 Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц в связи с отсутствием должного контроля за деятельностью воспитателей детского сада.

 Следствие ведет следственный отдел по городу Северодвинску регионального следственного управления СК России.

 

20 апрель 08:50 | : Скандалы

