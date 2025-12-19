Учительница из Котласского округа получила срок за издевательства над учеником

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора учителю начальных классов одной из школ Котласского района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации).

Следствием и судом установлено, что в январе - марте 2025 года осужденная, являясь классным руководителем в школе, использовала ненадлежащие методы воспитания и систематически наносила побои 8-летнему ученику, допустившему нарушения учебной дисциплины.

Приговором Котласского городского суда учителю назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Суд также запретил ей заниматься педагогической деятельностью в течение одного года. Приговор суда не вступил в законную силу.