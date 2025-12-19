Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Учительница из Котласского округа получила срок за издевательства над учеником

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  учителю начальных классов одной из школ Котласского района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации). 

 Следствием и судом установлено, что в январе - марте 2025 года осужденная, являясь классным руководителем в школе, использовала ненадлежащие методы воспитания и систематически наносила побои 8-летнему ученику, допустившему нарушения учебной дисциплины. 

 Приговором Котласского городского суда учителю назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Суд также запретил ей заниматься педагогической деятельностью в течение одного года. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

13 январь 11:12 | : Скандалы

Главные новости


Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пенсии: сегодня, вчера, завтра

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (88)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20