Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Священное писание может привести молодых северян на... черноморский курорт

Синодальный отдел религиозного образования и катехизации приглашает молодых людей поучаствовать в конкурсе коротких видеосюжетов о Библии «Исследуйте Писания».

Заявки принимают до 4 июля 2026 года. Возраст участников — от 18 до 40 лет.

«Снимите короткий видеосюжет (до 2 минут) о том, как Священное Писание влияет на вашу жизнь: помогает принимать решения, преодолевать трудности или менять свое отношение к жизни. Жанр на выбор: сторителлинг, зарисовка из жизни, разбор фрагмента Библии или личная история», — сообщается на сайте организаторов.

Победителей ждут:

- публикация работы на площадках Патриаршей программы изучения Библии и у медиа партнеров;

- возможность сотрудничества с Программой;

- бесплатные путевки на Черное море на 10-дневный семинар «Святогорье»;

- сертификаты на обучение в онлайн-школе видеоблогинга;

- комплекты техники для видеоблогинга.

Все участники получат благодарности, а победители - дипломы.

Подробные условия конкурса, онлайн-форма и отправка видео — на сайте: izuchaem-bibliu.ru/page132288...

  Чтобы не пропустить важные анонсы, напоминания о дедлайнах, новости финала и итогов конкурса, можно подписаться на рассылку во ВКонтакте: vk.com/app5898182_-22676178...

  Следить за работами участников и поддерживать конкурсантов можно по хештегу #ИсследуйтеПисания2026

  Конкурс приурочен к 150-летию русского перевода Библии. Цель творческого состязания — привлечь внимание творческой молодежи к Патриаршей Программе изучения Библии, выявить молодых людей, желающих изучать Священное Писание, творить в этом направлении, организовывать и проводить библейские группы в своем кругу, а также популяризировать идею изучения Библии в нашей стране.

 

29 май 09:45 | : Будни / Верую

Главные новости


За что судят Юлию Фёдорову
На приеме у … . Депутаты АрхГроДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (334)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20