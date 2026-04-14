Священное писание может привести молодых северян на... черноморский курорт

Синодальный отдел религиозного образования и катехизации приглашает молодых людей поучаствовать в конкурсе коротких видеосюжетов о Библии «Исследуйте Писания».

Заявки принимают до 4 июля 2026 года. Возраст участников — от 18 до 40 лет.

«Снимите короткий видеосюжет (до 2 минут) о том, как Священное Писание влияет на вашу жизнь: помогает принимать решения, преодолевать трудности или менять свое отношение к жизни. Жанр на выбор: сторителлинг, зарисовка из жизни, разбор фрагмента Библии или личная история», — сообщается на сайте организаторов.

Победителей ждут:

- публикация работы на площадках Патриаршей программы изучения Библии и у медиа партнеров;

- возможность сотрудничества с Программой;

- бесплатные путевки на Черное море на 10-дневный семинар «Святогорье»;

- сертификаты на обучение в онлайн-школе видеоблогинга;

- комплекты техники для видеоблогинга.

Все участники получат благодарности, а победители - дипломы.

Подробные условия конкурса, онлайн-форма и отправка видео — на сайте: izuchaem-bibliu.ru/page132288...

Следить за работами участников и поддерживать конкурсантов можно по хештегу #ИсследуйтеПисания2026

Конкурс приурочен к 150-летию русского перевода Библии. Цель творческого состязания — привлечь внимание творческой молодежи к Патриаршей Программе изучения Библии, выявить молодых людей, желающих изучать Священное Писание, творить в этом направлении, организовывать и проводить библейские группы в своем кругу, а также популяризировать идею изучения Библии в нашей стране.