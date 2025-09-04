Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Воспитательница детсада в Северодвинске оштрафована за матершину на работе

Мировой судья судебного участка № 7 Северодвинского судебного района Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 23-летнюю жительницу города Северодвинска виновной по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними).

Установлено, что женщина, являясь воспитателем одного из детских садов города Северодвинска и по роду педагогической деятельности обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетними, в октябре 2024 года, будучи недовольной поведением двух воспитанников данного образовательного учреждения 2022 года рождения, понимая что в силу возраста дети находятся в беспомощном состоянии, применила к ним недопустимые методы воспитания, соединенные с жестоким обращением, совершив в отношении детей иные насильственные действия, в том числе грубо обращалась с ними, применяла нецензурную лексику, каждого из воспитанников однократно бросила на пол, заставляла принимать пищу насильно, помещая ее в рот, одному из детей нанесла удар железной ложкой по голове, в связи с чем дети постоянно испытывали чувство страха и унижения.   

Подсудимая вину в совершении преступления не признала.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних и осуществлением надзора за ними, на срок 10 месяцев.

Исковые требования прокурора города о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, заявленные в интересах обоих детей, удовлетворены на сумму 15 000 рублей в отношении каждого ребенка. 

Приговор в законную силу не вступил.

Указанное уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры города, направленным в органы расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

 

07 ноябрь 12:24 | : Скандалы

Главные новости


Сказ о том, как Ленина и Романов бракосочетались
Запрет князя Пожарского. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (89)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20