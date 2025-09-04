Воспитательница детсада в Северодвинске оштрафована за матершину на работе

Мировой судья судебного участка № 7 Северодвинского судебного района Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 23-летнюю жительницу города Северодвинска виновной по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними).

Установлено, что женщина, являясь воспитателем одного из детских садов города Северодвинска и по роду педагогической деятельности обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетними, в октябре 2024 года, будучи недовольной поведением двух воспитанников данного образовательного учреждения 2022 года рождения, понимая что в силу возраста дети находятся в беспомощном состоянии, применила к ним недопустимые методы воспитания, соединенные с жестоким обращением, совершив в отношении детей иные насильственные действия, в том числе грубо обращалась с ними, применяла нецензурную лексику, каждого из воспитанников однократно бросила на пол, заставляла принимать пищу насильно, помещая ее в рот, одному из детей нанесла удар железной ложкой по голове, в связи с чем дети постоянно испытывали чувство страха и унижения.

Подсудимая вину в совершении преступления не признала.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних и осуществлением надзора за ними, на срок 10 месяцев.

Исковые требования прокурора города о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, заявленные в интересах обоих детей, удовлетворены на сумму 15 000 рублей в отношении каждого ребенка.

Приговор в законную силу не вступил.

Указанное уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры города, направленным в органы расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.