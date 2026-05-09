Архангельские призывники уходят служить от стен храма

Торжественная отправка воинских команд впервые состоялась возле Михаило-Архангельского кафедрального собора в областной столице. Благословение митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия призывникам передал секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов.

Отец Валерий, напутствуя ребят, пожелал им помощи Божией, мужества и крепости сил для того чтобы достойно перенести все тяготы и лишения военной службы. Священнослужитель отметил, что Церковь во все времена благословляла защитников Родины, и сегодня православные христиане за каждым богослужением возносят горячие молитвы о тех, кто совершает ратный подвиг во имя Отечества и народа Божия.

В благословение на предстоящую службу протоиерей Петр Мушкет окропил призывников святой водой.

Военный комиссар Архангельской области полковник Александр Севастей попросил протоиерея Валерия Суворова передать митрополиту Корнилию слова признательности за благословение провести торжественное мероприятие возле кафедрального собора.

Одна команда призывников отправится служить в сухопутные войска Ленинградского военного округа, а другая — в войска национальной гвардии Российской Федерации. Поприветствовал ребят начальник управления Росгвардии по Архангельской области генерал-майор полиции Андрей Горбунов.

Также юношей напутствовали представители областного правительства и комитета солдатских матерей.

После построения призывники прошли в кафедральный собор, где священник Константин Порохин рассказал им о святынях главного храма области. Все желающие смогли помолиться и испросить Божьего благословения на предстоящую воинскую службу.



