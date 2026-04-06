Архангельск. Пришел священник к детям

Глава миссионерского отдела Архангельской епархии священник Феликс Сумароков побывал в архангельском детском саду № 123 «АБВГДейка». Там прошло событие, которое перенесло воспитанников в эпоху зарождения славянской письменности — познавательное путешествие «По следам буквицы: марафон открытий».

«Открыл путешествие священнослужитель отец Феликс. В теплой и доступной для дошколят форме он рассказал о том, как и зачем появилась славянская письменность, поделился историей святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших первую славянскую азбуку. Дети с неподдельным интересом рассматривали старинные начертания букв, учились узнавать их, слушали, как звучали названия древних символов. Отец Феликс подчеркнул простую, но важную мысль: письменность — это не просто набор знаков, а мост между поколениями, хранящий мудрость, веру и душу народа», — рассказали в учебном заведении.