В детском саду Северодвинска работала матершинница и садистка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летней жительнице города Северодвинска. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними). 

 Следствием установлено, что в октябре 2024 года обвиняемая, являясь воспитателем детского сада, систематически наносила побои двум двухлетним воспитанникам, нецензурно выражалась в адрес детей и применяла иные непедагогические методы воздействия. 

 О происходящем в группе детского сада стало известно после того, как одна из мам, обеспокоенная нежеланием ребенка ходить в учреждение, оставила в группе телефон с включенным диктофоном. Записью с нецензурными выражениями в адрес детей и звуками ударов она поделилась с другими родительницами, что послужило основанием для обращения в правоохранительные органы. 

 Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием  несовершеннолетних и осуществлением надзора над ними на срок 1 год 6 месяцев. В пользу потерпевших суд взыскал компенсацию морального вреда.

10 сентябрь 17:23 | : Скандалы

