Воспитательница детсада в Северодвинске стала для малышей сущим наказанием

Прокуратура города Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего бывшего воспитателя детского сада, обвиняемой по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетними, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними).

По версии следствия женщина, являясь воспитателем одного из детских садов, по роду педагогической деятельности обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетними, недовольная поведением двух воспитанников 2022 года рождения данного образовательного учреждения, в октябре 2024 года применяла к ним недопустимые методы воспитания соединенные с жестоким обращением.

В частности, систематически наносила побои, совершала иные насильственные действия, причинившие физическую боль и психические страдания, в том числе насильно заставляла принимать пищу, принудительно закрывала детей одних в отдельном помещении.

В ходе расследования обвиняемая вину в преступлении не признала.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения существу.