Издевательство над детьми в "Винни-Пухе" стало уголовным делом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя одного из детских садов города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних).

По версии следствия, в период с февраля по 10 апреля 2026 года подозреваемая, являясь воспитателем детского сада, систематически наносила побои двум воспитанникам ясельной группы, нецензурно выражалась в адрес детей и применяла иные непедагогические методы воздействия.

Следователями СК выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Также на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц в связи с отсутствием должного контроля за деятельностью воспитателей детского сада и непринятии мер по пресечению противоправных действий при поступлении сигналов о применении насилия к воспитанникам учреждения.

Напомним, что ранее по указанным фактам региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними) (https://arh.sledcom.ru/news/item/2077329/).

Следствие ведет следственный отдел по городу Северодвинску регионального следственного управления СК России.

