Архангельск отмечает День Святой Троицы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 30 мая, в канун праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), совершил всенощное бдение в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

В День Святой Троицы, или как его еще называют — праздник Пятидесятницы Церковь вспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа. Название «День Святой Троицы» дано в честь Святого Духа, третьего Лица Пресвятой Троицы. Церковь вспоминает как Святой Дух деятельно и явственно обозначил свое присутствие в мире.

Это случилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, который отмечался в пятидесятый день после иудейской Пасхи. Принято было вспоминать то, как на пятидесятый день после выхода из египетского плена Моисею был дарован закон — скрижали с десятью заповедями. По традиции люди стекались в Иерусалим, чтобы принести установленную законом жертву. Собрались вместе и апостолы. Еще раньше, в день Вознесения Господня, Спаситель разъяснил ученикам, в чем будет их главное предназначение. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли», — сказал он. Ученики пребывали в молитве в Сионской горнице, доме на горе Сион, где когда-то состоялась Тайная вечеря. Внезапно послышался шум с небес. В воздухе появилось множество огненных языков. Они на мгновение опустились на головы апостолов и лишь светили, но не жгли. Вместе с этими внешними явлениями последовало внутреннее событие, совершившееся в душах апостолов. В Писании оно получило название — «исполнились Святого Духа». Помимо особого Божественного огня, который возгорелся в душах апостолов, они получили и видимые дары. Ученики Христовы заговорили на других языках. Кроме того, они, вчера еще неграмотные рыбаки, пастухи, крестьяне, вдруг получили дар красноречия, убеждения. Эти способности даны были апостолам для того, чтобы те отправились на проповедь Евангельской Истины во все уголки мира.

Шум привлек к Сионской горнице множество людей. Кто-то испугался, кто-то стал смеяться над апостолами, говоря, что те попросту пьяны. Тогда апостол Пётр произнес первую проповедь. Он указал, что сегодня завершилось великое дело спасения людей, которое исполнил на земле распятый и воскресший Господь Иисус Христос. Устами апостола Петра вещал Дух Святой, слова его проникли в сердца слышавших. В этот день многие покаялись и приняли крещение. Этот день принято считать днём рождения Церкви.