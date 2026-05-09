Только хорошие новости. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья старались сделать нашу жизнь еще краше. И вы знаете, у них получалось…

Мы не раз писали о том, с каким энтузиазмом собачники Соломбалы встретили появление в их районе специальной площадки для выгула и тренировок четвероногих друзей. Однако и это, нехитрое на первый взгляд сооружение требует внимания и доработок.

К депутату городской Думы Аркадию Пороховнику обратились неравнодушные жители, Наталья и Ксения, с просьбой помочь с дополнительной отсыпкой площадки песком. Цель проста, но очень важна: выровнять и приподнять поверхность, сделать её безопаснее для тренировок. Ведь во время занятий собаки развивают большую скорость, и любые ямы или бугры могут привести к травмам.

Народный избранник откликнулся со всей душой – «Я сразу сказал: поддержка будет! Тем более, что активисты готовы сами провести отсыпку — нужен только материал». Конечно, приобретение и доставку он берет на себя… если и не из своего кармана, то использую полномочия городского депутата.

А еще Пороховник сотоварищами взяли под деятельную опеку парусный центр «Норд» имени Анисимова - доукомплектовали новую отвесную стену для скалолазания специальными креплениями. Кто занимается этим адреналиновым видом спорта, тот знает, насколько важно такое приобретение.

Аркадий Пороховник:

- Мне всегда приятно сотрудничать с активистами нашего округа — теми, кто не ждёт, а берёт и меняет жизнь вокруг к лучшему. А поддержка спорта — будь то скалолазание для людей или безопасные тренировки для наших питомцев — давно в приоритете моей работы. Спасибо всем, кто делает Соломбалу комфортнее и интереснее! Давайте продолжать в том же духе.

В этом году город на Северной Двине будет впервые принимать шестой всероссийский этап «Дня гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома». Для Архангельска это событие – данный вид спорта относится к старейшим и любимым в регионе.

Старт спортивного праздника 7 августа. За два дня на воде пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ, гребному слалому, кануполо, лодкам класса «Дракон», сапбордам и парусным яхтам. На берегу будут работать интерактивные площадки, звучать музыка, состоится конкурс воздушных змеев, лотерея и пенная дискотека. Завершится праздник торжественным закрытием и награждением победителей.

Для спикера городского парламента Ивана Воронцова – это его вид спорта:

- Хотите попробовать грести сами? Добро пожаловать! Организаторы проведут мастер-классы и заезды на байдарках класса «Дракон» для всех желающих, независимо от опыта.

Ожидается около 500 участников. Это не просто соревнования, а семейный праздник на воде, который принесёт радость и детям, и взрослым.

С развитием системы уличного освещения Архангельск становится все уютней в темное время суток.

В этом году работы по строительству новых линий освещения пройдут по следующим адресам (соответствующие муниципальные контракты уже подписаны):

- - ул. Кучина - от дома № 1 до дома № 11.

- ул. Караванная.

- ул. Сурповская.

- ул. Пограничная (протяженность более 2 км).

- ул. Смольный Буян - от пр. Московского до дома № 16.

- ул. Аллейная.

- просп. Новый.

- На территории, ограниченной улицами: Онежской (д. 12), Плембазы, Трансформаторной и Сурповской (д. 9).

Александр Гурьев, депутат и директор «Горсвета»:

- После завершения работ линии освещения будут переданы предприятию "Горсвет Архангельск" для содержания и эксплуатации. Включение освещения будет производиться по общегородскому графику из единого диспетчерского центра предприятия.