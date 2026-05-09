Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Только хорошие новости. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья старались сделать нашу жизнь еще краше. И вы знаете, у них получалось…

Мы не раз писали о том, с каким энтузиазмом собачники Соломбалы встретили появление в их районе специальной площадки для выгула и тренировок четвероногих друзей. Однако и это, нехитрое на первый взгляд сооружение требует внимания и доработок.

К депутату городской Думы Аркадию Пороховнику обратились неравнодушные жители, Наталья и Ксения, с просьбой помочь с дополнительной отсыпкой площадки песком. Цель проста, но очень важна: выровнять и приподнять поверхность, сделать её безопаснее для тренировок. Ведь во время занятий собаки развивают большую скорость, и любые ямы или бугры могут привести к травмам.

Народный избранник откликнулся со всей душой – «Я сразу сказал: поддержка будет! Тем более, что активисты готовы сами провести отсыпку — нужен только материал». Конечно, приобретение и доставку он берет на себя… если и не из своего кармана, то использую полномочия городского депутата.

А еще Пороховник сотоварищами взяли под деятельную опеку парусный центр «Норд» имени Анисимова - доукомплектовали новую отвесную стену для скалолазания специальными креплениями. Кто занимается этим адреналиновым видом спорта, тот знает, насколько важно такое приобретение.

Аркадий Пороховник:

- Мне всегда приятно сотрудничать с активистами нашего округа — теми, кто не ждёт, а берёт и меняет жизнь вокруг к лучшему. А поддержка спорта — будь то скалолазание для людей или безопасные тренировки для наших питомцев — давно в приоритете моей работы. Спасибо всем, кто делает Соломбалу комфортнее и интереснее! Давайте продолжать в том же духе.

В этом году город на Северной Двине будет впервые принимать шестой всероссийский этап «Дня гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома». Для Архангельска это событие – данный вид спорта относится к старейшим и любимым в регионе.

Старт спортивного праздника 7 августа. За два дня на воде пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ, гребному слалому, кануполо, лодкам класса «Дракон», сапбордам и парусным яхтам. На берегу будут работать интерактивные площадки, звучать музыка, состоится конкурс воздушных змеев, лотерея и пенная дискотека. Завершится праздник торжественным закрытием и награждением победителей.

Для спикера городского парламента Ивана Воронцова – это его вид спорта:

- Хотите попробовать грести сами? Добро пожаловать! Организаторы проведут мастер-классы и заезды на байдарках класса «Дракон» для всех желающих, независимо от опыта.
 Ожидается около 500 участников. Это не просто соревнования, а семейный праздник на воде, который принесёт радость и детям, и взрослым.

С развитием системы уличного освещения Архангельск становится все уютней в темное время суток.

В этом году работы по строительству новых линий освещения пройдут по следующим адресам (соответствующие муниципальные контракты уже подписаны):

- - ул. Кучина - от дома № 1 до дома № 11.
 - ул. Караванная.
 - ул. Сурповская.
 - ул. Пограничная (протяженность более 2 км).
 - ул. Смольный Буян - от пр. Московского до дома № 16.
 - ул. Аллейная.
 - просп. Новый.
 - На территории, ограниченной улицами: Онежской (д. 12), Плембазы, Трансформаторной и Сурповской (д. 9).

Александр Гурьев, депутат и директор «Горсвета»:

- После завершения работ линии освещения будут переданы предприятию "Горсвет Архангельск" для содержания и эксплуатации. Включение освещения будет производиться по общегородскому графику из единого диспетчерского центра предприятия. 

30 май 11:58 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


С Хабенским в разведку. «Здесь был Юра» как урок толерантности
За что судят Юлию Фёдорову

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (338)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20