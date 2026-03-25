Архангельск. Предварительное голосование. "Полку" кандидатов прибыло

К процедуре присоединились Александр Шевченко и Елена Слобода. Они будут избираться по партийному списку.

 Александр Шевченко — ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, более 20 лет посвятил военной службе. С первых дней СВО находился в зоне боевых действий, выполняя задачи по защите интересов страны. Сегодня он продолжает служение уже в гражданской сфере — как участник кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела».

 Сейчас Александр осваивает вопросы государственного и муниципального управления, участвует в стажировках и работе региональных органов власти. Его наставником является губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский. Среди ключевых направлений, которыми он планирует заниматься — повышение качества жизни людей, развитие инфраструктуры, доступность медицины и образования, а также поддержка ветеранов.

 «Для меня это возможность продолжить служение своей стране уже в мирной жизни — через общественную и законодательную работу», — отметил кандидат.

 Елена Слобода — детский врач-эндокринолог с более чем 25-летним стажем, заведующая отделением городской больницы №2 в Архангельске. Почти всю жизнь она посвятила медицине и работе с детьми, для многих семей стала врачом, к которому обращаются годами.

 В 2023 году участвовала в гуманитарной миссии в Донецке — в сложных условиях ежедневно принимала до 200 детей, помогала выявлять заболевания и направлять пациентов на лечение в федеральные центры. Этот опыт стал для неё важным этапом и усилил стремление работать не только в медицине, но и в общественной сфере.

  «Я приняла решение участвовать, потому что хочу делать жизнь людей лучше, развивать социальные инициативы и поддерживать систему здравоохранения. Особенно важно воспитывать у молодёжи чувство ответственности и патриотизма», — подчеркнула Елена Вячеславовна.

 Участие в предварительном голосовании для них — это продолжение служения людям уже в новом формате — через системную работу и развитие региона.

 

20 апрель 09:45 | : Политика

