Депутат Госдумы от Архангельской области встретилась с участником СВО

Накануне Дня ветеранов боевых действий с ветеранами встретились депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Вторыгина, министр здравоохранения Александр Герштанский, руководитель регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» Юлия Моногарова, руководитель Штаба помощи участникам СВО и их семьям «Вместе мы сильнее» Артём Смолокуров и представители общественных объединений участников локальных военных конфликтов.

На встрече обсудили вопросы адаптации наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Им очень нужна наша поддержка и помощь в реабилитации и создании условий для комфортного и безболезненного возвращения в мирную жизнь.

«Основываясь на запросе самих ребят, мы проработаем вопросы создания условий для занятий спортом и, возможно, строительства отдельного ФОКОТа для ветеранов боевых действий, где они смогут не только укреплять свое здоровье физическими упражнениями, но и общаться друг с другом», - отметила депутат Госдумы Елена Вторыгина.

Александр Герштанский рассказал о создании в Архангельске отдельной поликлиники только для ветеранов и участников СВО, где будет и круглосуточный стационар для реабилитации, и возможность проходить медико-социальную экспертизу для получения инвалидности и выполнять протезирование.

Большую роль в оказании медицинской, социальной и, что очень важно, психологической помощи, играет региональный филиал Фонда «Защитники Отечества».

Многие ребята после возвращения испытывают трудности с работой с пост-травматическим синдромом и им нужна помощь профессионалов - в фонде для этих целей работает клинический психолог, который всегда готов прийти на помощь.

Самое важное сейчас, что отметили все участники встречи, это то, что и Президент России Владимир Путин, и глава региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Цыбульский уделяют огромное внимание адаптации вернувшихся из зоны СВО ребят к мирной жизни. Создана огромная система и несколько специализированных организаций, которые ведут эту работу и в нее вовлечены не только органы власти, но и все северяне. Ребята чувствуют эту поддержку и это главное.

В Архангельской области стартует обучение по программе «Защитники. Под крылом Архангела» - это еще одна инициатива нашего губернатора, которая поможет ребятам найти себя и применить свои лучшие качества в мирной жизни, на благо развития Архангельской области. Уже сегодня первые 40 участников программы профессионального развития приступили к очному обучению.

Спасибо каждому, кто участвует в этом важном деле!