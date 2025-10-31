АРО "Единой России" подвело итоги уходящего года

В столице Поморья прошёл второй этап региональной Конференции партии, на котором делегаты со всего региона подвели итоги года и обозначили ключевые задачи на будущее.

В итоговом мероприятии приняли участие Губернатор, Секретарь регионального отделения партии Александр Цыбульский, депутат Госдумы РФ Елена Вторыгина, представители ЦИК партии, региональной власти и общественности.

В центре внимания в уходящем году была поддержка участников СВО и их семей. Благодаря сплочённости жителей Поморья в прифронтовые районы было отправлено более 2,5 тысяч тонн гуманитарной помощи. Эта работа, наряду с реализацией Народной программы, продолжается и остаётся нашим главным приоритетом.

Особое внимание уделили включённости партийцев в региональные проекты «Комфортное Поморье», «Семья Поморья», «Культурное Поморье» и другие. Александр Цыбульский анонсировал, что 2026 год в Архангельской области официально станет Годом культуры Русского Севера. Это решение — логичное продолжение системной работы по сохранению традиций и развитию творческого потенциала региона.

Глава региона подчеркнул, что «Единая Россия» в области остаётся реальным организационным каркасом, через который проходит значительная часть запросов людей. Он обозначил ключевую задачу: качество партийной работы должно измеряться способностью доводить вопросы до конкретного решения.

Также в рамках Конференции были заслушаны доклады о реализации партийных проектов, деятельности Штаба общественной поддержки, Региональной общественной приёмной, «Молодой Гвардии» и совета сторонников.

Важным шагом в подготовке к выборам депутатов Госдумы в 2026 году стало обновление руководящих органов. В состав Регионального политсовета вошли новые лица: лидер «Молодой Гвардии» Никита Трапезников, руководитель РИК партии Андрей Кожинов, областные депутаты Надежда Виноградова и Алексей Крупцов, архангельский депутат Илья Жердев и ветеран боевых действий, участник кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» Александр Шевченко.

В состав Президиума РПС вошли советник губернатора, председатель Регионального совета сторонников партии Сергей Пивков и Секретарь Котласского городского отделения «Единой России», ветеран СВО Андрей Кучин.

Конференция подтвердила курс регионального отделения партии на единство и созидательную работу. «Единая Россия» выражает благодарность всем активистам, волонтёрам и жителям Поморья за их личное участие и поддержку, которые являются фундаментом для успешного развития Архангельской области.



