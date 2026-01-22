Участники программы «Защитники. Под крылом Архангела» вступают в ряды Единой России

В Архангельске участники региональной кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» — ветераны и волонтёры специальной военной операции — посетили Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия». В преддверии Дня защитника Отечества Иван Агафонов, Максим Звягинцев и Дмитрий Юлдашев приняли решение вступить в ряды сторонников партии.

Напомним, что кадровая программа реализуется по инициативе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и направлена на профессиональную переподготовку ветеранов СВО с последующей интеграцией в систему государственного и муниципального управления. Визит в региональный исполком стал частью их профессиональной ориентации и знакомства с партийной инфраструктурой.

В ходе встречи руководитель Регионального исполнительного комитета Андрей Кожинов представил гостям структуру и ключевые направления работы партии, а также рассказал о реализации Народной программы в Архангельской области. Слушатели программы подчеркнули, что для них важно продолжать служение региону уже в гражданской сфере, принимая участие в системной работе по развитию Поморья.

Каждый из участников уже проходит стажировку в профильных органах власти. Подполковник внутренней службы в отставке Иван Агафонов стажируется в Министерстве транспорта Архангельской области, под наставничеством первого заместителя Председателя Правительства региона Дмитрия Рожина он готовит предложения по работе региональной транспортной службы.

Максим Звягинцев, медиаволонтёр и участник гуманитарных миссий в новых регионах, проходит стажировку в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Дмитрий Юлдашев под наставничеством министра спорта Архангельской области Андрея Щелокова разрабатывает проект по развитию адаптивной физической культуры в Поморье, изучая работу спортивных учреждений региона.



