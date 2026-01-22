Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Участники программы «Защитники. Под крылом Архангела» вступают в ряды Единой России

В Архангельске участники региональной кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» — ветераны и волонтёры специальной военной операции — посетили Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия». В преддверии Дня защитника Отечества Иван Агафонов, Максим Звягинцев и Дмитрий Юлдашев приняли решение вступить в ряды сторонников партии.

 Напомним, что кадровая программа реализуется по инициативе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и направлена на профессиональную переподготовку ветеранов СВО с последующей интеграцией в систему государственного и муниципального управления. Визит в региональный исполком стал частью их профессиональной ориентации и знакомства с партийной инфраструктурой.

 В ходе встречи руководитель Регионального исполнительного комитета Андрей Кожинов представил гостям структуру и ключевые направления работы партии, а также рассказал о реализации Народной программы в Архангельской области. Слушатели программы подчеркнули, что для них важно продолжать служение региону уже в гражданской сфере, принимая участие в системной работе по развитию Поморья.

Каждый из участников уже проходит стажировку в профильных органах власти. Подполковник внутренней службы в отставке Иван Агафонов стажируется в Министерстве транспорта Архангельской области, под наставничеством первого заместителя Председателя Правительства региона Дмитрия Рожина он готовит предложения по работе региональной транспортной службы.

 Максим Звягинцев, медиаволонтёр и участник гуманитарных миссий в новых регионах, проходит стажировку в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области.

 Дмитрий Юлдашев под наставничеством министра спорта Архангельской области Андрея Щелокова разрабатывает проект по развитию адаптивной физической культуры в Поморье, изучая работу спортивных учреждений региона.


12 февраль 13:59 | : Политика

Главные новости


Суд восстановил известного архангельского историка на работе
На Привоз! Как это делалось в Одессе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (153)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20