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Полпред Гуцан впечатлен работой Архангельского фонда «Защитники Отечества»

Полномочный представитель президента в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан находился с визитом в Архангельске. Детали рассказывает издание «Регион 29»:

- С результатами работы Фонда «Защитники Отечества» полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана познакомил губернатор Поморья Александр Цыбульский. 

Как отметил глава региона во время встречи, в помещениях фонда созданы комфортные условия для ветеранов боевых действий и их семей. 

Помимо юридических и социальных консультаций, вернувшимся со специальной военной операции бойцам здесь оказывают психолого-психотерапевтическую помощь. С января сотрудники фонда помогают ветеранам с инвалидностью адаптировать их жилье в соответствии с потребностями. 

Как отметила руководитель фонда в Архангельске Юлия Моногарова, в отделениях по всей области работают 27 социальных координаторов. Их деятельность предполагает постоянную поддержку связи с ветеранами боевых действий и семьями погибших бойцов.

 Отметим, что с января этого года организация работает над адаптацией жилья с учетом нужд ветеранов с инвалидностью.

По итогам посещения фонда Александр Гуцан обсудил с правительством региона и представителями фонда возможности совершенствования работы организации. Отдельное внимание уделил вопросу оперативности в решении вопросов.

— Каждому обратившемуся важна помощь в быстром возвращении к привычной жизни, создании уверенного эмоционального настроя, — отметил Александр Гуцан. 

21 февраль 12:30 | : Политика

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