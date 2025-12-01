Вверх
Александр Шевченко: "Единая Россия - это сила"

В День Героев Отечества, отмечаемый в России 9 декабря, ветеран специальной военной операции, участник кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» Александр Шевченко посетил Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия».

 Визит стал частью профессионального ориентирования — Александр определяет для себя направление деятельности после завершения обучения по программе. Его наставником в рамках проекта является Секретарь регионального отделения Партии, губернатор Александр Цыбульский.

 Руководитель РИК Андрей Кожинов подробно рассказал гостю об истории и структуре регионального отделения, ключевых направлениях работы, партийных проектах и практической реализации Народной программы на местах.

 Александр Шевченко уже вступил в ряды сторонников Партии. Свой выбор он объясняет тем, что «Единая Россия» — это сила, которая решает вопросы «из глубины», работает системно и нацелена на реальную заботу о людях.


Фото: Роман Буланов / Единая Россия

11 декабрь 08:00 | : Политика

