Архангельский застройщик "Темпо" идет под суд за 36 миллионов

Прокуратура г. Архангельска провела проверку исполнения законодательства в сфере долевого строительства.

Установлено, что застройщиком ООО «Темпо» в нарушение требований действующего законодательства привлечены денежные средства 11 граждан без заключения договоров участия в долевом строительстве на общую сумму более 36 млн рублей.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, которым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры г. Архангельска.



