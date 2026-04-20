Архангельский застройщик "Темпо" идет под суд за 36 миллионов

Прокуратура г. Архангельска провела проверку исполнения законодательства в сфере долевого строительства.

         Установлено, что застройщиком ООО «Темпо» в нарушение требований действующего законодательства привлечены денежные средства 11 граждан без заключения договоров участия в долевом строительстве на общую сумму более 36 млн рублей.

         В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, которым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в особо крупном размере).

         Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры                        г. Архангельска. 


20 апрель 08:55 | : Происшествия

