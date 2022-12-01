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В Котласе раскручивается дело по бардаку в долевом строительстве

Котласской межрайонной прокуратурой совместно с  РУФСБ России по Архангельской области проведена проверка, по материалам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном размере).

Установлено, что одним из застройщиков г. Котласа в нарушение требований действующего законодательства, привлечены денежные средства граждан без заключения договоров долевого участия на общую сумму свыше 3 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные  действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех потерпевших по делу.

Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Кроме того, прокурором в целях восстановления прав граждан, руководителю организации застройщика внесено представление об устранении нарушений закона.

 

20 декабрь 14:45 | : Скандалы

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