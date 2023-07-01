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Прокуратура Новодвинска разбирается с нарушениями в долевом строительстве на 24 млн

Прокуратура г. Новодвинска провела проверку исполнения законодательства в сфере долевого строительства.

Установлено, что одним из застройщиков в нарушение требований действующего законодательства привлечены денежные средства  граждан без заключения договоров участия в долевом строительстве на  общую сумму 24 млн рублей.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, которым возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

20 сентябрь 10:34 | : Скандалы

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