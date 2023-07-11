В Архангельской области возбуждены три уголовных дела по долевому строительству

Органами прокуратуры Архангельской области проведены проверки соблюдения законодательства в сфере долевого строительства.

Установлено, что рядом застройщиков региона в нарушение требований действующего законодательства привлекались денежные средства граждан без заключения договоров участия в долевом строительстве на общую сумму свыше 44 млн рублей.

В городах Архангельске и Новодвинске две организации в ходе строительства многоквартирных жилых домов с целью невнесения денежных средств граждан на специальный банковский счет, гарантирующий их сохранность до завершения строительства, заключали договоры уступки права требования.

В городе Котласе строительная компания заключала с гражданами договоры беспроцентного займа, а взамен обязалась предоставлять квартиры.

Материалы прокурорских проверок были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбуждены три уголовных дела по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры области.