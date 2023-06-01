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В Архангельске раскручивается новое дело обманутых дольщиков

Прокуратура г. Архангельска провела проверку исполнения законодательства в сфере долевого строительства.

Установлено, что одним из застройщиков г. Архангельска в нарушение требований действующего законодательства привлечены денежные средства 14 граждан без заключения договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 17 млн рублей.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, которым 26.06.2023 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

 

29 июнь 08:58 | : Скандалы

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