Застройщик из Котласа, обманувший дольщиков, попал под уголовку

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка, по материалам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном размере).

Установлено, что одним из застройщиков г. Котласа в нарушение требований действующего законодательства привлечены денежные средства граждан без заключения договоров участия в долевом строительстве на общую сумму свыше 3 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех потерпевших по делу.

Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.