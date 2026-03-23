Министр транспорта России узнал о новых возможностях аэропорта Архангельск

Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин в ходе рабочей поездки в Архангельскую область вместе с губернатором Александром Цыбульским ознакомился с ходом модернизации аэропорта имени Федора Абрамова.

Ключевой объект, который осмотрели главы, — полностью обновленная взлетно-посадочная полоса. Как доложил и.о. гендиректора аэропорта Александр Дубинин, реконструкция стартовала в 2022 году в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». На месте 110 тысяч квадратных метров старого покрытия, последний раз ремонтировавшегося в 1983 году, уложен высокопрочный цементобетон, рассчитанный на 20 лет службы. Полоса длиной 2,5 км и шириной 45 метров способна принимать все типы воздушных судов. Помимо этого, реконструирована рулежная дорожка, установлена новая светосигнальная система (российского производства) и передовое радионавигационное оборудование.

Александр Цыбульский назвал реконструкцию своевременным шагом, напрямую влияющим на безопасность полетов и качество жизни северян. «Мы получили современную инфраструктуру. Наша задача — завершить все этапы и сделать аэропорт одним из ключевых региональных узлов страны», — заявил губернатор.

Следующие этапы (2–4-й) пройдут уже в рамках нового нацпроекта «Эффективная транспортная система». Планируется построить аварийно-спасательную станцию, реконструировать магистральную и три рулежные дорожки, модернизировать очистные сооружения.

Параллельно с аэродромной инфраструктурой развивается и терминал. В 2024 году за счет средств оператора построен павильон №2. Пропускная способность выросла до 400 пассажиров в час, а площадь обслуживания увеличилась на 1500 кв. м (с 4000 до 5500). В новом павильоне установлено современное досмотровое оборудование, есть комната матери и ребенка, места для маломобильных пассажиров и зоны комфортного ожидания на 100 мест.

Андрей Никитин положительно оценил работу руководства области, отметив, что транспортный комплекс региона уверенно решает поставленные Президентом задачи. Напомним, в 2021 году аэропорт Архангельск впервые за постсоветское время преодолел миллионный рубеж пассажиров. Модернизация позволит расширить маршрутную сеть и укрепить туристическую привлекательность Поморья.