Работы по модернизации ВПП аэропорта Архангельск выходят на финишную прямую

В международном аэропорту Архангельска (Талаги) имени Ф. А. Абрамова продолжаются работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры. Процент готовности верхнего слоя покрытия взлетно-посадочной полосы на сегодняшний день составляет порядка 75%. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Ространсмодернизация».

На данный момент на объекте также ведутся работы по бетонированию покрытия рулежных дорожек, прокладке кабеля для светосигнального оборудования и наружных сетей электроснабжения, устройство сооружений водосточно-дренажной сети.

Проект реализуется в соответствии с планом, на объекте задействовано более 400 человек.

Новая взлётно-посадочная полоса длиной 2500 метров повысит уровень безопасности полётов, а также позволит аэропорту бесперебойно принимать среднемагистральные воздушные суда без ограничения по взлётной массе. Покрытие полосы выработало свой эксплуатационный ресурс, последний раз его реконструкция проводилась 1983 году.

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы планируется завершить в 2023 году, работы по модернизации всей аэродромной инфраструктуры аэропорта - в 2024 году.

Проектом также предусмотрена установка светосигнального и метеооборудования, строительство здания аварийно-спасательной службы, патрульной дороги, насосных станций и очистных сооружений.

Модернизация позволит увеличить пропускную способность аэропорта, обеспечить соответствие современным требованиям к воздушному транспорту, доступность и качество услуг.

Реконструкция проводится в рамках национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры» и федерального проекта «Развитие региональных аэропортов».



