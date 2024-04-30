Аэропорт "Архангельск": реконструкция еще не закончена

Планы продолжения реконструкции главных «небесных ворот Поморья» были озвучены сегодня на очередной сессии областного Собрания в ходе выступления губернатора Александра Цыбульского. Подробности от издания «Регион 29»:

Модернизация инфраструктуры главного аэропорта региона продолжается. Крупнейшим транспортным проектом 2023 года в регионе стала реконструкция международного аэропорта Архангельск имени Фёдора Абрамова, на которую из федерального бюджета было выделено 8,46 млрд рублей.

— Всего за семь месяцев была проделана огромная работа: построена фактически новая взлетно-посадочная полоса с покрытием из жесткого цементобетона, срок службы которого составит не менее 20 лет, обновлены инженерные коммуникации. Преобразилось и здание аэровокзала. Это стало возможным благодаря федеральному финансированию, которое мы получили в рамках президентского нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и областных средств, направленных на улучшение инфраструктуры аэровокзального комплекса, — отметил Александр Цыбульский.

В рамках первого этапа реконструкции инфраструктуры аэропорта были построены взлётно-посадочная полоса, отремонтированы рулёжные дорожки и установлено светосигнальное оборудование. Это позволило возобновить приём и отправку воздушных судов.

В данный момент идёт второй этап работ, который завершится летом 2024 года. Он включает в себя строительство патрульной дороги, доставку необходимых материалов и установку водопропускных труб.

Кроме новой патрульной дороги, на территории аэропорта построят очистные сооружения, установят новое ограждение и возведут здание аварийно-спасательной службы. Это позволит повысить пропускную способность аэропорта и привести его в соответствие с требованиями к безопасности полётов.