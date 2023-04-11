На взлетно-посадочную полосу аэропорта "Архангельск" укладывается верхний слой покрытия

Ремонт взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Архангельск находится на контроле регионального правительства и ведется с опережением графика. Подрядчик уже приступил к укладке верхнего слоя покрытия дорожного полотна.

- На новой взлетно-посадочной полосе аэропорта Архангельск приступили к укладке цементобетона. На следующий этап работ специалисты перешли на месяц раньше плана. Пока позволяет погода, стараются выполнить максимальный объем работ, чтобы создать задел на будущее. Параллельно идут работы по водоотведению. На объекте круглосуточно трудится более 400 человек, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.



По словам представителя подрядной организации Кирилла Глаголева, старое основание взлетно-посадочной полосы из железобетонных плит удалось разобрать раньше запланированного срока, что позволило начать бетонирование нового полотна с опережением графика. На текущий момент уже уложено первые 500 метров искусственного покрытия.



Параллельно на объекте ведутся работы по водоотведению. Завершить укладку цементобетона подрядная организация планирует до конца лета, если позволят погодные условия. Далее будут вестись работы по прокладке инженерных коммуникаций и установке светового оборудования.



Напомним, что ремонтные работы в аэропорту Архангельск пройдут в два этапа в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Первый этап включает реконструкцию взлетно-посадочной полосы протяженностью 2500 метров и рулежных дорожек, а также установку светосигнального оборудования. Он должен завершиться в ноябре 2023 года.



Во время второго этапа на территории аэропорта будут построены очистные сооружения, насосные станции, патрульная дорога и здание аварийно-спасательной службы. Обновление инфраструктуры аэропорта продлится до августа 2024 года, при этом строительно-монтажные работы не будут влиять на прием и отправку воздушных судов.



Новая взлётно-посадочная полоса повысит уровень безопасности полётов, а также позволит бесперебойно принимать среднемагистральные воздушные суда без ограничения по взлётной массе. Последний раз подобные ремонтные работы проходили в аэропорту Архангельск сорок лет назад.