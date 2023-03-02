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В главном аэропорту Архангельска идет бетонирование взлетно-посадочной полосы

Продолжаются строительно-монтажные работы по реконструкции основных объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Архангельск» (Талаги). Строители приступили к укладке верхнего слоя покрытия взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация».

На данный момент, завершена разборка железобетонных плит взлетно-посадочной полосы, а также асфальтобетона с обочин. Выполнено устройство основания взлетно-посадочной полосы. 

Проект реализуется в соответствии с планом, на объекте задействовано более 400 человек. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы планируется завершить в 2023 году, работы по модернизации всей аэродромной инфраструктуры аэропорта "Архангельск". - в 2024 году.

Новая взлётно-посадочная полоса повысит уровень безопасности полётов, а также позволит аэропорту бесперебойно принимать среднемагистральные воздушные суда без ограничения по взлётной массе. Покрытие полосы выработало свой эксплуатационный ресурс, последний раз его реконструкция проводилась 1983 году. 

Напомним, в рамках реализации проекта также будет проведена реконструкция рулежных дорожек, становлено светосигнальное и метеооборудование, построены здание аварийно-спасательной службы, патрульная дорога, насосные станции и очистные сооружения.

Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» и национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

05 июнь 10:24 | : Экономика

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