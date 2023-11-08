В аэропорту "Архангельск" продолжается процесс обновления

Одним из самых больших проектов 2023 года стала реконструкция международного аэропорта Архангельск имени Федора Абрамова.

– За 7 месяцев проделана огромная работа: построена фактически новая взлетно-посадочная полоса, обновлены инженерные коммуникации, преобразилось здание аэровокзала. Благодаря федеральному финансированию, которое мы получили в рамках президентского нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», мы не только повысили комфорт и безопасность путешественников, но и создали плацдарм для увеличения транспортного потока, – рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Глава региона пояснил, что реализовать этот проект было одновременно и очень важно, и сложно. Но благодаря слаженному взаимодействию специалистов транспортной сферы и эффективной работе строителей, удалось выполнить всё задуманное.

– Продолжаем работу по расширению маршрутной сети, – добавил губернатор.

Работы по обновлению аэропортового комплекса ведутся в рамках инициированного Президентом РФ национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

К работам на объекте подрядная организация приступила в мае 2023 года. За это время была полностью демонтирована пришедшая в негодность старая взлетная полоса и построена новая протяженностью 2500 метров. Теперь вместо бетонных плит полосу покрывают 110 тысяч квадратных метров прочного цементно-бетонного материала. Также отремонтированы рулежные дорожки, водосточная дренажная система, сети электроснабжения и освещения. Полностью заменено светосигнальное оборудование.

Строительство взлётно-посадочной полосы, ремонт рулежных дорожек и установка светосигнального оборудования – это первый этап реконструкции инфраструктуры аэропорта, который позволил возобновить приём и отправку воздушных судов. Сейчас работы продолжаются в рамках второго этапа, который завершится летом 2024 года: на объекте идут работы по строительству патрульной дороги, завозятся необходимые инертные материалы, а также выполняется устройство водопропускных труб. На территории аэропорта помимо новой патрульной дороги появятся очистные сооружения, новое ограждение и здание аварийно-спасательной службы.

Главная цель проведенных работ заключается в увеличении пропускной способности аэропорта, обеспечении соответствия взлётно-посадочной полосы и других объектов аэродромной инфраструктуры современным требованиям к безопасности полетов.