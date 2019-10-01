Итоги недели с 11 по 17 ноября 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Аморальный Моралес – бывший боливийский лидер подсадил экономику родной страны на кокаин;
- Петербуржские страсти – кровавый «Наполеон»-Соколов не обязательно сумасшедший… он просто избалованный;
- «ЭкоИнтегратор» тревоги нашей – новый мусорный оператор вызывает ассоциации с конторой «Рога и копыта».
Международные новости
Боливия: Гуд бай, социализм!
Южноамериканский социализм, воспетый Че Геварой, трещит по швам.
Первой зашаталась непримиримая доселе Куба. Ещё при жизни команданте Кастро там начались либеральные сдвиги – разрешили интернет, оборот иностранной валюты, упростили визовый режим для американских родственников и даже для бывших своих граждан, когда-то сбежавших с Острова Свободы. А уж после посещения Гаваны президентом Бараком Обамой вообще стало казаться, что этот курорт по соотношению цена-качество составит достойную конкуренцию Майами – вернуть на Варадеро казино раз плюнуть, а ром, сигары и проституция и так никуда не делись. А то, что отношения при Трампе чуть охладели, так это вина исключительно Вашингтона, всех обнимать руки не доходят.
Потом начались проблемы у Венесуэлы. И тоже с уходом лидера нации. Всё-таки Чавес был иконой, одни его боготворили, другие боялись, но все уважали. Получивший по наследству власть шофёр Мадуро априори не имеет и четвёртой части той энергетики, что исходила от «маленького индейца-десантника», даже удивительно, что он ещё держится. Ну, как держится… считайте, что на российской помощи, которая не доходит до простых граждан страны. В стране, богатой углеводородами, до сих пор существуют фавелы – уродливые и антисанитарные кварталы голытьбы. Люди с образованием от безнадёги бегут в соседние страны нелегалами-гастарбайторами. Инженеры и врачи работают в Аргентине водителями и дворниками, а в колумбийских борделях обслуживают клиентов сплошь венесуэлки, до 90 %. Всего за годы правления Мадуры страну по подсчётам правозащитных организаций покинули в поисках лучшей доли 3 миллиона человек, почти 10 % населения. Самого предприимчивого, образованного и красивого (других в латиноамериканские бордели не берут)… что это, как не национальная демографическая катастрофа?!
Из Венесуэлы в Боливию тоже бежали, но только как в точку транзита при почти прозрачной госгранице. Что в ней было делать, полунищей?! Где президентом полуграмотный популист, отсидевший три срока и на четвёртый собирающийся.
Вот эта политическая борзость и подвела Эво Моралеса. Всю прошедшую неделю утренние новости начинались с информации о его перемещениях, короче, бегстве. Началось всё с того, что Моралес выиграл очередные выборы. С многочисленными нарушениями, что в порядке вещей при любом несменяемом авторитарном режиме. Но тут возмутилась уже армия, фактически совершив военный переворот. А это та сила, которую способна остановить только аналогичная сила. Проще говоря, вторжением извне, на что в современном мире вряд ли кто решится. Тем более, вписаться за Моралеса, у которого верных друзей, как у любого политика, меньше, чем пальцев на одной руке. Разве что посочувствуют издалека, как сделал ближайший - Николас Мадуро также назвал отставку Моралеса государственным переворотом, заявив, что "политические и общественные движения мира объявляют о мобилизации, чтобы потребовать сохранить жизнь коренных боливийских народов, жертв расизма". Это он намекает на якобы пренебрежительное отношение белых американцев к загорелым парням с Юга.
Ходят слухи, что пиррову победу Моралесу на выборах принесли политтехнологи из компании «Росатом», обкатавших свою стратегию, в частности, на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Что ж, можно только порадоваться за ребят. И выиграли, и деньги неплохие подняли… а то, что кандидат власть не смог удержать, не их проблемы.
Зачем «Росатому» это надо? Ого, ещё как, в любой бедной, не сказать, нищей стране найдётся то, что интересует сильных и из чего они могут выжать выгоду. Такими игроками и в Латинской Америке, и в Африке давно выступают Россия и Китай, умело пользуясь политической ориентацией бывших колоний.
Так, в Боливии находится от 50 до 70% разведанных мировых запасов лития, которые сосредоточены в солончаке Уюни. Крупнейшим в мире потребителем лития является американская корпорация Tesla Илона Маска. Чтобы реализовать свои амбициозные замыслы по выпуску 500 тыс. электромобилей в год, Маску для производства автомобильных аккумуляторов необходимо скупить на мировом рынке весь литий.
В июле 2019 года «Росатом» присоединился к проекту строительства литиевого-карбонатного завода в Уюни, которое уже ведут Литиево-депозитная компания Боливии (YLB) и китайский консорциум TBEA Group-Baocheng. В рамках проекта предусмотрено строительство завода по выпуску аккумуляторов. Это несло прямую и явную угрозу проектам Илона Маска. Из чего очень просто сделать вывод – в данном конкретном случае боливийские военные сыграли на стороне США, в чём нет ничего удивительного – поди не в первый раз и не только в этой стране.
Ну, а кроме лития? При Моралесе национальным достоянием Боливии стала… кока. И отнюдь не для производства всемирно известной газировки. Вот так, не мудрствуя лукаво над пополнением государственного бюджета. Который Эво за года своего правления хитро перераспределил в пользу своих соплеменников – индейцев провинции. Боливия при действовавшем президенте продолжала оставаться сырьевой страной с наркоманским уклоном - миллионы тонн боливийской коки уходили и уходят в распоряжение латиноамериканских наркокартелей. Американскую комиссию по борьбе с наркотиками Моралес в страну не допускал и называл свой стиль правления коммунитарным социализмом. Можно, конечно, ни во что не верить, но то, что зло, пусть и творимое в благих конечных целях и от недостатка образования, обязательно вернётся бумерангом, доказано мировой историей.
Всё, не приживается на южноамериканской почве социализм. И дело здесь совсем не в близости такого оплота развитого капитализма, как США, читал у кого-то подобные размышления. СССР состоялся (и то всего на 70 лет) благодаря тому, что безвозмездно пользовался всем, что осталось ему от Российской империи – промышленностью, огромной территорией, богатыми недрами, практически неисчерпаемым человеческим ресурсом… откиньте большевистские сказочки про крестьянскую соху и нищую аграрную страну. Повторить этот опыт страны Латинской Америки были просто не в состоянии, у них даже не было тех бонусов, что имели страны Восточной Европы, входивше в СЭВ. Пример Кубы весьма показателен – конец СССР привел её в 90-х практически к голоду и быстро довёл как до экономических, так и политических послаблений.
Диагноз, который аналитики сегодня ставят боливийскому социализму Моралеса, примерно таков - страна осталась такой же отсталой, экономика – неразвитой, народ – таким же бедным. Крестьяне получили землю, но жить лучше не стали. Рабочий контроль над предприятиями превратился в кровавый карнавал и был быстро ликвидирован во имя выживания страны. От социалистического периода только и осталось, что некоторое количество новых школ, больниц и дорог, но и те были построены армией, да ещё на деньги иностранных «империалистов» из чисто гуманитарных соображений…
Сейчас там начнётся не самое весёлое время – делёж власти. Вполне возможно, что победит наркомафия… совсем не весело. Одно можно сказать точно – левый эксперимент ещё в одной латиноамериканской стране закончен в связи с полным провалом.
Ну и пусть… идёт джунглями.
Федеральные новости
Криминал: Кровавый доцент
От этой новости сразу потеешь. Полное впечатление, что читаешь синопсис к сценарию криминального триллера об учёном, сошедшим с ума… от большого ума. Скажете, такого не бывает? Бывает, но редко. Нелюди в человеческом обличии – это не обязательно тупой трудовик Чикатило. Вспомните Ганнибала Лектора, вполне себе утончённый мужчина с изрядным европейским образованием. Последнее котируется выше американского.
Итак… Доцент исторического факультета Санкт-Петербургского Государственного университета Олег Соколов, он же заслуженный исторический реставратор (о странных играх этих не наигравшихся в войнушку товарищей я писал совсем недавно), обожавший видеть себя в образе Наполеона (уже диагноз), попался на том, что сбрасывал в реку Мойка части тела своей студентки, партнёрши по реставрациям и… а последнее совсем неважно. Попался с отрубленными руками, удивительно, как принявшие его полицейские умом не двинулись и не растерзали задержанного на месте.
Дальше следует описание его действий - Историк Олег Соколов выходит из своего дома N82 с большим светлым мешком или пакетом, в котором лежат ноги аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, ранее отпиленные им от туловища. Перейдя улицу и подойдя к ограде набережной, Соколов сперва кладет пакет на землю у своих ног и ждет, пока мимо пройдет случайный ночной прохожий. Убедившись, что больше вокруг никого нет, доцент хватает мешок и, размахнувшись, бросает его в воду. Затем он быстрыми шагами удаляется обратно к своему дому и скрывается из виду.
И так несколько раз. В своё оправдание историк говорит о несносном характере своей жертвы, замучившей его ревностью, претензиями и домогательствами. На юридическом языке это называется «довести до состояния аффекта», что подразумевает снижение срока наказания. На сколько… с пожизненного до условно-пожизненного?
Как ни страшно это констатировать, но подобные ужасы в нашей жизни не такая уж редкость. И в российской, и в американской, и в японской, детская поговорочка «каждый по-своему с ума сходит» здесь не проходит. Слава богу, не массовое явление, однако уверен, в любом городе, если не районе, сотрудники местного убойного отдела вспомнят нечто подобное. Шум поднялся из-за личности монстра, его учёных степеней и изысканных развлечений… как будто для потомственного шахтёра подобные эксцессы в порядке вещей.
Но если вдруг случится… на собрании шахты такого товарища всем коллективом заклеймят позором. Но не откажутся, если запись в трудовой стоит. А вот наше Военно-Историческое Общество, больше всего известное своим интересом к памяти таких исторических кровопийц, как Иван Грозный и товарищ Сталин, быстренько зачистило фамилию Соколов на своих сайтах, как не было. Несмотря на то, что по интернету так и гуляют кадры балов, где сегодняшний заключённый питерских Крестов выступает в наполеоновской тужурке. Типа он не коллективный персонаж, а индивидуалист-единоличник.
Символично, что этот Соколов стоял у истоков движения взрослых игрунов в историю ещё в застойные времена. В 1976 году он основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции, которая легла в основу ВСЕГО современного движения военно-исторической реконструкции в России. В 2006 году под руководством Соколова создано общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет в своих рядах военно-исторические клубы 52 регионов страны. Вы почувствовали размах? Прямо-таки сам историческая личность. Повод задуматься о психических отклонениях, историк заигрался настолько, что на полном серьёзе считал себя реинкарнацией духа Наполеона Бонапарта, хотя внешне похож на оригинал весьма и весьма относительно, разве что расплывающейся фигурой. Ну и страстью к молоденьким Жозефинкам… не без этого.
Чуть орден Почётного легиона не получил… немного не успел. А вот из универа доцента-расчленителя попёрли за «аморальное поведение», подразумевающее сожительство со студенткой. И то… никто ещё не додумался внести в Трудовой кодекс пункт «увольнение за убийство в нерабочее время».
Журналист-коневод Невзоров, для которого подобный экземпляр во времена «600 секунд» стал бы персонажем года, назвал произошедшие «чисто петербургским убийством». Ещё и восхищается, придурок…
…и ведь не одинок в этом. В интернете появляются целые организованные группы защитников Соколова. Кто-то считает, что дело сфабриковано врагами всего военно-исторического и патриотично-истерического (хотя есть неопровержимые улики и собственно признание), другие настаивают, что талантливый человек имеет право на некую бесовщинку.
Лично моё внимание привлёк спор на уже изъезженную тему «гений и злодейство». Если поминавшийся в этом материале ростовский душегуб Чикатило оставил после себя только молоток и великовозрастного сына с сомнительной наследственностью, то петербуржский доцент – труды по истории, монографии и книги, чья научная и культурная ценность подтверждается уважаемыми экспертами.
Кто-то сразу вспоминает творческое наследие Майкла Джексона, которое не потеряла ценность в связи с почти доказанными педофильскими наклонностям, наоборот, остался кумиром миллионов. Я же вспоминаю проказника Лермонтова. Да-да, того самого Михал Юрьича. Вы, например, в курсе, что великий поэт, будучи курсантом, вовсю тиранил тоже небезызвестного российской истории Мартынова, младшего по призыву? За что и был впоследствии убит последним в честной дуэли. Фактически история Рамиля Шамсутдинова, только с гораздо меньшей кровью.
Ещё читал комментарии левых, что историка до такого, мол, довёл дикий российский капитализм. Причём взаимоисключающие друг друга доказательства буквально свалены в одну кучу – тут и бедственное положение отечественной науки, и на тот же «шампур» безнравственность и вседозволенность элит, как бизнес -, так и научных.
Эх, не дожили мы с вами до коммунизма. Спорить могу – всё было бы тоже самое. Человеческая натура осталось той же с пещерных времён, разве что орудия убийства стали более разнообразными и технически совершенными.
Бойтесь доцентов во французских мундирах!
Региональные новости
Архангельская область: Мусорные завихрения
Третью неделю общественность Поморья обсуждает смену регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. В терминологии простого обывателя – главного мусорщика области.
Правительство, то просто выдохнуло с облегчением - Сегодня, 29 октября, подписано соглашение об организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области. Соглашение подписали представители ООО «ЭкоИнтегратор» и министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области сроком на 10 лет – отрапортовал официальный сайт областной администрации.
Дальше идёт пояснение, чем и кого этот оператор будет оперировать - Регоператор обязан ввести в действие автоматизированную информационную систему управления и контроля в сфере обращения с ТКО на территории Архангельской области. Информационная система должна будет включать в себя автоматический мониторинг передвижения мусоровозов с использованием технологий ГЛОНАСС, контроль за сбором и транспортированием ТКО, инвентаризацию и учет количества контейнеров в местах (площадках) накопления отходов, управление графиками и заявками на сбор и транспортирование ТКО, фотофиксацию состояния мест (площадок) накопления ТКО и контейнеров до и после их погрузки.
Справедливости ради отметим, что за ненадлежащее (читай, непрофессиональное) исполнение взятых на себя обязательств «ЭкоИнтегратор» ответит деньгами, то есть, штрафами и пенями - за нарушение схем потоков отходов, за несоблюдение региональным оператором обязательств по предоставлению банковской гарантии, за ненадлежащее исполнение региональным оператором своих обязанностей.
Жёстко? Ну, так и отвечать будет чем, речь о миллиардах рублей, таков мусорный оборот не в самой большой и успешной в промышленном отношении области. Только за право участвовать в конкурсе упомянутой компании пришлось предъявить 100 млн. рублей обеспечения. Запомним эту кругленькую цифру…
А чем же бывший оператор не угодил? «ЭкоЦентр» потоптался у нас в области меньше года… и посчитал себе за благо отвалить. В своих комментариях представители этой боязливой компании больше упирали на то, что не были готовы к такому активному общественному протесту. Да ещё и местные организации, работающие на рынке обращения ТКО, стали демонтировать во дворах контейнерные площадки для сбора мусора. Ничего экстраординарного, типичный ответ аборигенов зашедшим на их территорию варягам.
Другое дело, что главная причина того исхода была в цифрах. Точнее, в тарифах. «ЭкоЦентр» хотел их повышать и повышать, но в областном бюджете физически нет средств на их компенсацию населению… иначе за этим мог последовать социальный взрыв (подробности исхода здесь).
Ну, ушли и ушли, мало ли таких здесь побывало. Был объявлен новый конкурс, а это дело не одного месяца. Но Москва-то ждать не хочет, рейтинги губернатора Орлова сразу поползли вниз. Дело в том, что по информации редакции, полученной от собственных источников на Старой площади, в последнее время проведение мусорной реформы стало одним из основных критериев профгодности региональной власти, новая фишка отдела внутренней политики Администрации Президента. Мусор теперь всему голова, а не победа «Единой России» на выборах. Вот откуда вздох облегчения, о котором говорилось в самом начале.
Однако народ архангельский удивляется. Удивляется тому, где фирма, в уставном капитале которой прописано всего 100 000 (хорошо, что не 10, как часто делается для однодневок), смогла взять 100 миллионов (в ТЫСЯЧУ раз больше) для обеспечения участия в конкурсе?!
Тут мне подсказывают - «одолжили под гарантию будущей прибыли». И где только таких рискованный кредиторов находят, дающих, пусть и на время, сумасшедшие деньги компании, только что перерегистрировавшейся, с новым директором и ОДНИМ сотрудником в штате?! Мало того, у старого «ЭкоИнтегратора» за весь 2018 год по данным Федеральной налоговой службы было ноль доходов и ноль расходов, соответственно, и ноль налоговых отчислений, то есть хозяйственная деятельность не велась. Мало того, была лишь одна лицензия на ТРАНСПОРТИРОВКУ твёрдых коммунальных отходов, ни о каком их сборе и речи нет.
Неужели кто-то думает, что собирать ОПАСНЫЕ отходы (так прописано) можно без соответствующей подготовки и опыта? То, что «ЭкоИнтегратор» сменил московский адрес регистрации на архангельский, как раз понятно, с учётом негативного отношения поморского населения ко всему столичному, что каким-то боком относится к обороту ТКО. Как и понятно, откуда взялась цифра в 100 млн. рублей обеспечения участия в конкурсе – таким образом отсекались местные конкуренты. Участие некой котласской фирмы «Геракл» у понимающих людей вызвало лишь добрые улыбки – подобный приём повсеместно применяется в безальтернативных избирательных кампаниях, чтобы признать победившего кандидата легитимным.
Все приведённые выше цифры отнюдь не тайна, они взяты из открытых источников. Которые вне всякого сомнения изучили члены конкурсной комиссии. И их ничего не смутило…
А вот общество смещает. История возникновения на архангельском мусорном рынке нового игрока очень напоминает известную контору «Рога и копыта» из бессмертного «Золотого телёнка». Кто забыл, эта фирма была открыта в Черноморске для прикрытия почти честного отъёма денег у подпольного миллионера Корейко. Беда в том, что население Архангельской области совсем не миллионер. И уж точно не подпольный.
Ассоциация с романом Ильфа и Петрова только усиливается, когда знакомишься с биографией нового директора архангельского «ЭкоИнтегратора» Анатолия Назарова. О нём писано и переписано, в том числе, и на нашем сайте, поэтому обозначу лишь основные моменты его разноплановой деятельности. Директор Онежского гидролизного завода (предприятие, производившее такой ходовой товар, как спирт, чудесным образом обанкротилось). Директор департамента городского хозяйства в аппарате мэра Донского (градоначальника посадили в СИЗО и дали условный срок). Директор фирмы по разливу пива опять в Онеге… и параллельно депутат-невидимка в областном Собрании, которого мало кто знал в лицо. Потом вообще исчез, пошли фантастические версии, что Назаров будто бы отправился расхищать строительство космодрома «Восточный». И вот, нарисовался.
Ну, чем не Остап Бендер? Хотя нет, в сегодняшней конфигурации директор «ЭкоИнтегратора» больше похож на зиц-председателя Фунта. Человека, который всегда сидел за других…
Впрочем, не исключаю, что я не так прочитал учредительные документы и не знаю всех нюансов. Поэтому властью главного редактора агентства приглашаю Анатолия Назарова на беседу. Ему будет несложно узнать, как со мной связаться…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD