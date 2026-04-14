Крестный ход дошел до Святого озера

Крестный ход из поселка Емецка ко Святому озеру прошел в Холмогорском округе Архангельской области 14 июня, в день памяти всех святых, в земле Русской просиявших. Одиннадцать километров пути преодолели паломники, приехавшие из Архангельска, Новодвинска и других городов и поселков нашей области.

На сайте Антониево-Сийского монастыря сообщается, что начало ежегодному шествию было положено в 1672 году, когда в округе обители долго стояла ненастная, холодная погода, угрожавшая неурожаем. Преподобный Антоний явился крестьянину Иоанну Тырыданову во сне и велел «идти иереом из окрестных весей со кресты со всенародным множеством к Угловатому езеру молебствовать. Если впредь будут жители соблюдать пост в среду и пятницу, то смилуется Господь и дарует хлебу и плодам совершитися благопотребне».

С тех пор в Антониево-Сийском монастыре и в его окрестностях установилась традиция — в десятое воскресенье по Пасхе, в праздник Всех святых, в земле Российской просиявших, совершать крестный ход к озеру Угловатое, в народе названному Святым. У озера преподобный Антоний в поисках места для обители встретил крестьянина Емецкого стана Самуила, который и поведал о чудесном месте на озере Большом Михайловом — временами слышался оттуда колокольный звон и пение, а некоторые даже видели монахов, секущих лес. На Михайловом озере преподобный устроил обитель во имя Святой Троицы, а на Угловатом был поставлен храм в честь Воздвижения Креста Господня.



