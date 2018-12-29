Грязные сказки Нэверленда. Бойтесь Майклов Джексонов, дары приносящих

Майкла Джексона опустили и после смерти…
Создатели мультипликационного сериала "Симпсоны" вырезали из одного из выпусков фрагмент, в котором звучит голос певца Майкла Джексона. Как сообщил в интервью The Wall Street Journal исполнительный продюсер сериала Джеймс Брукс, такое решение обусловлено новыми обвинениями в педофилии в адрес короля поп-музыки, прозвучавшими в документальном фильме "Покидая "Нэверленд" (Leaving Neverland).
Кто смотрел самих «Симпсонов», тот в курсе – в нравственном плане этот мультик ни разу не «Винни-Пух» (о художественных достоинствах в другой раз). Значит, в «Нэверленде» вскрыто ТАКОЕ, что американский зритель (тот ещё ханжа в обычной жизни, но не перед экраном) обязательно перенесёт на любой медиа-продукт, к которому почившая в бозе поп-звезда приложила что руку, что ногу, что голос,… да хоть бы одну фамилию.
Я не поленился, нашёл в интернете, посмотрел (анонсированный показ на Первом успели отменить). Двое взрослых американских мужчин, впрочем, лузеры по жизни, да ещё баловавшиеся всякими… скажем так - запрещёнными к свободной продаже препаратами, жалуются на своё тяжелое детство, проведённое в койке музидола… а также на положивших их туда родителей. При этом раньше, когда только разгорался скандал с Майклом-педофилом, они с пеной у рта защищали его (и своё) достоинство, в том числе, и в суде. А тут вдруг опомнились и стали рубить правду-матку.
Очень сомнительный момент. А именно, персоналии. Неудачники, постоянно сидящие без цента в кармане… такие при ломке да за дозу малую родного отца в Ганнибала Лектора превратят и потом не извинятся.
А я ведь был с ним знаком, с Джексоном. В далёком 96-м работал оператором на программе «Времечко» и ездил снимать, как американского Мишу не пускают через аэропортовскую таможню с саблей, подаренной ему, кажется, самим всесильным Коржаковым, личным охранником тогдашнего президента. Вот времена были, вот демократия… хотя уже тогда появлялись сомнения, не пиар ли это ход. Уж больно поздно Майкл в новой России появился, ему бы в разгар перестройки, да с Горбачёвым в обнимку, а он только в 93-м впервые выбрался. Вот и пытались нагнать.
Тогда он ещё не выглядел так ужасно, как в последние годы жизни… просто слегка отбеленный негр, утративший характерные признаки своей расы, но я и в Америке разных встречал. Порочность? Запомнились совершенно пустые глаза и полное отсутствие мимики. И вокруг особого ажиотажа не отмечалось, говорю же, припозднился с приездом. Камер много, а вот фанатов кот наплакал. В самом конце появились, по ходу, специально подвезли для оживления телевизионной картинки.
Не знаю, какие у него тогда были наклонности, мне, по крайней мере, глазки не строил. А у попсовых певцов лица обычно порочные… неужели не замечали? Он, Миша, вообще не выглядел счастливым, бедный, бедный мальчик тяжёлым детством, деспотичной семьёй, испорченной большими деньгами и всемирной славой душой. Вседозволенность – вот, что ломает не только политиков, но и арт-кумиров.
Конкретно короля поп-музыки стали обвинялся в сексуальных преступлениях против детей в первой половине нулевых (как я помню, никто особо не удивился), но в 2005 году он был оправдан по семи пунктам обвинения по делу о растлении малолетних и двум пунктам обвинения в угощении несовершеннолетних опьяняющими веществами. Семья ещё одного потерпевшего, успевшего выступить с публичными обвинениями, отказалась от претензий после того, как адвокаты Джексона выплатили компенсацию в размере 22 млн долларов.
А немного позже Джексон умер. Как говорили, бесконечная пластика здоровье подорвала плюс увлечение запрещёнными препаратами. Но его фанаты утверждали, что своё дело сделали судебные разбирательства… типа, сгорел со стыда.
По-моему, из здравомыслящих людей мало кто сомневается… в порочных наклонностях американского Миши. Разговоры о том, что он просто клал мальчиков себе в постель, потому что «плохо засыпал», и ничего с ними там не делал, не выдерживают никакой критики. Даже не знаю, стоит ли объяснять, почему. У половозрелых мужчин возраста Джексона утренняя эрекция в порядке вещей (если нет, дело швах), и это уже можно рассматривать как развращение.
Сразу вспоминается пушкинское «гений и злодейство – вещи несовместные». Относилось это к Сальери, композитору безусловно талантливому, но не гениальнее Моцарта. Которому первый, может и завидовал, но факт убийства так и не подвердился. Увы, парадокс, фамилия Сальери стала знаменита в связи именно с этой историей и гением Пушкина.
А Рихард Вагнер! От его «Полёта Валькирий» да в сочетании с «Апокалипсисом» Копполы у меня всегда мурашки по спине. Но ведь подонок, злодей, антисемит, именно его музыкой и озвучивался Холокост, она запрещена на территории Израиля. Негласно, по умолчанию.
Был ли Майкл Джексон гением? Для кого-то, его музыка мне не близка и знаменитая «лунная походка». Но для значительной массы обывателей он дверца в музыкальный мир, кумир и идол. И именно для таких непритязательных слушателей со скромными музыкальными потребностями, но способными обожествлять человека на эстраде, и снят «Нэверленд».
Именно они, простые американские обыватели с очень средним образованием, вели своих маленьких сыновей к идолу, внушая им – тебе, малыш, невероятно повезло, на тебя обратил внимание сам бог. Неужели можно так обожествлять бывшего негра (откинув толерантность скажу – к цветным отношение в Америке весьма и весьма подозрительное… причём у самих цветных), чтобы даже не задумываться, за что этот богатый дядя фактически затыкает им всем рты подарками и вниманием. Вот за что надо сразу лишать родительских прав и отправлять на скамью подсудимых!
Просто полежали вместе, чтобы не чувствовать себя одинокими… Скажите, если даже в вашей малогабаритной хрущёвке гости остаются ночевать, с кем вы положите своего ребёнка – с его родным дядей или коллегой по работе? Простая же логика…
Кстати, \ бы привлёк к ответственности и прислугу Майкла того периода, всех его горничных, шофёров, аниматоров, агентов и пр. Никто не убедит меня, что все эти люди не были в курсе гнусностей, происходящих в Нэверленде. Их всех нужно судить за сокрытие преступления. Да, если хотите, за недоносительство… это же не сажать за анекдоты про президента.
Все дети, прошедшие через соблазнение Джексоном, пусть, может быть, и оставшиеся в физической неприкосновенности (кому-то повезло, у кумира банально не встал) - подранки душевно. Особенно мне жалко мальчика, чья семья отказалась от претензий, выбрав миллионы. Мало всего того, через что ребёнку пришлось пройти в Нэверленде, самые близкие люди выставили его лжецом перед всей Америкой. Представляете, что из него в итоге выросло? Я, так нет.
Поэтому мой совет – если кто-то из великих окружает вашего ребёнка любовью и заботой, и он вам совсем не близкий родственник, всегда держите в голове, что это не просто так, что может быть совращение. Пусть в одном случае из 10-ти вы обидите недоверием хорошего человека, зато в остальных 9-ти попадёте в точку, и спасёте своё дитя от кошмара.
Ибо гений и злодейство, увы, вполне совместимые вещи, не стоит обольщаться, что носитель высокого искусства обязательно будет носителем человеческого добра.
Леонид Черток