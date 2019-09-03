Ты снова в армии! Рамиль Шамсутдинов - жертва дедовщины или жертва пропаганды?

Вроде совсем недавно… какие-то десять лет назад или чуть больше, я писал о «духе» (солдате первого полугода службы) Андрее Сычёве, которого сержанты забили до того, что парнишке ампутировали обе ноги. Помню гневные слова тогдашнего главы Минобороны Сергея Иванова, грозно обещавшего «искоренить это позорное наследие советского прошлого». Потом даже поговаривали, что этот случай, получивший широкую огласку, стоил Иванову президентской должности на один срок…. Впрочем, лично я уверен, что аргументы не в его пользу были совсем другие.
Помню растерянное лицо его последыша по кличке «Табуреткин», который сам солдатской портянки не нюхал и благодарил за это небеса. Сердюков прекрасно осознавал свою военную несостоятельность и старался не вмешиваться в вопросы армейской дисциплины – всё больше денежкой интересовался.
Если помните, на тогдашних ток-шоу чаще всего поднимался вопрос – законченными подонками садисты-дембеля стали уже в армии или пришли такими с гражданки? Первую версию напрочь отрицала мать сержанта Сивякова, лично заставлявшего свою жертву несколько часов стоять в полуприсяде, от чего у последнего развился тромбофлебит, перешедший в гангрену обеих ног. С телевизионного экрана женщина истово уверяла всю страну, что до службы её сын был хорошим и добрым мальчиком.
Я же вспоминал свои армейские будни (читайте о них в нашей «Литературной гостиной» в подборке «Гвардии Черток»). Например, водителя из батальона связи, переведённого на спецтранспорт в наш взвод водолазов-разведчиков, в котором дедовщины не было по причине действительно тяжёлой и опасной службы. Парень этот только что стал «черпаком» и рвался «самоутвердиться» за первый год унижений. Вечером в каптёрке за кружкой спирта я объяснил ему «правила нашего общежития». Новоиспечённый «черпак» сначала не поверил, потом расплакался и сказал, что мы ему своим либерализмом всю армию испортили. Он и выжил-то в своем батальоне одной мыслью «отдуплиться». Кстати, судя по его рассказам, на гражданке он был нежным, заботливым сыном, хорошим другом и верным женихом.
Тогда я писал о том, что зверьми нас делает именно армия. Не только сержанты, дембеля (к слову, в Советской Армии всем было наплевать на твоё звание, ценился только срок службы - неоднократно видел, как рядовой-«отец СА» посылал «на очко» оборзевшего сержанта, только что пришедшего с учебки, и тот безропотно закатывал рукава х/б), но и офицеры. Обычная вещь, командир учебной роты водолазов капитан Безноска (интересно, ты жив ещё, сволочь, или загнулся от водки и собственной желчи?) лично три раза разбивал в кровь лицо курсанту Чертоку. Очень его раздражали моя врождённая ироничность и языковая несдержанность.
Но сейчас я просто не понимаю, какая может быть «дедовщина» при службе в один год… солдат-срочник просто не успевает оборзеть за 6 месяцев?! Однако…
Рядовой ЗабВО Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих вечером 25 октября, погибли восемь человек, среди них два офицера и шесть сослуживцев; еще двое ранены и находятся в тяжелом состоянии. <> Министерство обороны России называет причиной происшествия нервный срыв, который возник у солдата на фоне личных проблем, не связанных со службой. Мотивом также называют дедовщину. Утверждается, что над Рамилем часто издевались сослуживцы, в основном без причины.
На фото… просто школьник, одетый, как на маскарад, в военную форму. Он теперь крутой, его брал спецназ. Брал аккуратно, не сказать - нежно, на пареньке ни синяка, ни царапинки. Что ставит под сомнение версию об издевательствах со стороны сослуживцев, я помню, как выглядели жертвы армейского ветеранства в моё время. Впрочем, сейчас вообще время другое, у тех, кого тогда прессовали, даже письма домой перехватывали, что было совсем несложно. А сейчас мобильники в каждой солдатской тумбочке плюс видеорегистраторы в каптёрках и сушилках. И туалет мыть нерадивого воина больше не пошлёшь, нечего убирать, там теперь аутсорсинг шуршит как последний салага.
Да, ЗабВО в наше время считался одним из самых худших мест службы. Не только дедовщина, но и разборки на межнациональной почве, землячества месились только в путь (кому интересно, поищите в интернете книгу армейских воспоминаний Валерия Примоста «Штабная сука»… кровь в жилах стынет). Но это при СССР, когда славянин, попавший в кавказскую или азиатскую роту, мог сразу вешаться… или уходил на дембель убеждённым националистом. Теперь же, насколько я слышал, призывники из республик Северного Кавказа служат отдельно и по возможности у себя на родине.
Неужели беднягу Рамиля прессовали за то, что мусульманин? Верится с трудом, с этим вообще строго. Тогда что, какой он дал повод? В моей практике был случай, когда боец воровал у своих. И деньги, и продукты из тумбочек. Его поймали, что называется, за руку. У парня начались настолько критические дни, что он сам попросился о переводе куда угодно, хоть в мотострелковый полк (самый жёсткий в Кантемировской дивизии во всех отношениях). И таких историй немало, почему бы и не сейчас. Но я плохо представляю, чтобы тот наш мелкий жулик взял в руки автомат и положил из него весь караул.
Скорее всего, рядовой Шамсутдинов был слабее телом и духом остальных сослуживцев. Такие в любом мужском закрытом коллективе обычно становятся объектом… не обязательно издевательств, просто пацанских насмешек. Что тоже обидно, как вы понимаете. Плюс нестабильная нервная система, что не всегда может понять призывная медкомиссия. Вот поэтому я и ратую за профессиональную армию. С жёстким отбором и рабочими отношениями.
Однако в данном конкретном случае парня могло просто… повернуть. Повернуть не в ту сторону. Уж слишком много в наших СМИ патриотической агитации, а часто и откровенно милитаристской. Если нас начинали готовить к войне только в старших классах на уроках НВП, то теперь в детсадах организуются специальные «кадетские» группы с соответствующими играми и атрибутикой. Кто-то из взрослых этому умиляется, а кто-то в ужасе (я в числе последних). Остаётся свести в чистом поле этих сопливых кадетиков с такими же сопливыми эколятами и посмотреть, кто кого. Интересно, никто ещё не додумался выпускать комплекты для новорожденных из камуфлированной ткани? А что такого, если уж приучать к защите родины, так с первых дней жизни!
Такое победобесие (очень не нравится это слово, но оно наиболее точное) началось буквально несколько лет назад. То есть, в самое становление убийцы Рамиля (назовем вещи своими именами) как личности. Теперь представьте, что на проверку парень оказался более жидок, чем сам себе представлял. Плюс в части вполне могли оказаться его земляки, которые позже непременно рассказали дома, как «вот этого лопоухого гоняли всей ротой». У татар, как известно, собственная гордость. Дали парню автомат… и вот результат.
А потом ещё спрашиваете, почему я своего не хочу туда пускать?!
Леонид Черток