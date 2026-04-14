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Митрополит Корнилий посетил старинный деревянный храм в Заостровье

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий посетил уникальный деревянный храм XVII века в Заостровье. Архипастырь встретился с настоятелем священником Димитрием Костюченко. 

 По словам отца Димитрия, в теплое время года в церкви совершаются богослужения. 

 Деревянный девятиглавый храм построен в конце XVII века по благословенной грамоте первого архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия. В 1808 году, в нескольких десятках метрах от него был заложен каменный храм, который освятили в 1827 году. 

 Деревянная церковь за столетия в значительной степени утратила свой первоначальный облик — сохранилось лишь основное помещение— кафаликон с притвором и алтарь, но и они пострадали в конце XIX столетия: были растесаны окна, зашиты дверные проемы с севера и юга. Храм состоит из главного высокого сруба и двух прирубов — одного пятистенного для алтаря, а другого прямоугольного — для трапезной. 

 Особенность храма состоит в закомарном покрытии. Закомары характерны для каменного зодчества, для деревянного храма — явление уникальное. 

 Храм пережил несколько реставраций.


18 июнь 08:30 | : Будни / Верую

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