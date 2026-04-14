Митрополит Корнилий посетил старинный деревянный храм в Заостровье

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий посетил уникальный деревянный храм XVII века в Заостровье. Архипастырь встретился с настоятелем священником Димитрием Костюченко.

По словам отца Димитрия, в теплое время года в церкви совершаются богослужения.

Деревянный девятиглавый храм построен в конце XVII века по благословенной грамоте первого архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия. В 1808 году, в нескольких десятках метрах от него был заложен каменный храм, который освятили в 1827 году.

Деревянная церковь за столетия в значительной степени утратила свой первоначальный облик — сохранилось лишь основное помещение— кафаликон с притвором и алтарь, но и они пострадали в конце XIX столетия: были растесаны окна, зашиты дверные проемы с севера и юга. Храм состоит из главного высокого сруба и двух прирубов — одного пятистенного для алтаря, а другого прямоугольного — для трапезной.

Особенность храма состоит в закомарном покрытии. Закомары характерны для каменного зодчества, для деревянного храма — явление уникальное.

Храм пережил несколько реставраций.



