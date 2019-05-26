Архангельская область: Прощание с "ЭкоЦентром" пройдёт без печали

Новость, которую всю минувшую неделю мусолили и СМИ, и соцсети – региональный оператор по обращению с ТКО выходит из договора с правительством области.
Ага, сказали те средства массовой информации, которые все эти месяцы поливали компанию на чём свет стоит, и они не выдержали. Началось стенание по ушедшим, хотя ещё неделю назад «ЭкоЦентр» на тех же страницах представлялся чуть ли не мусорным монстром.
Начинаешь разбираться в деталях и среди потока слов выискиваешь удивительные вещи. Так, например, наблюдательные архангелогороцы приметили, что после прихода вышеназванного оператора в регион со дворов областной столицы стали исчезать мусорные контейнеры, демонтироваться площадки для сбора ТКО. Оказывается, это дело недобросовестных рук архангельских компаний, работающих на рынке утилизации отходов – не оставить конкурентам ничего своего. А то, что город медленно зарастает грязью, им, видимо, побоку. Вот и решайте, кто опасней в подобной ситуации – варяги или свои скопидомы.
Наверное, такое отношение не понравилось «ЭкоЦентру», пришедшему в наш регион работать, а не преодолевать сопротивление своих местных коллег. И не только их. Сколько у нас в области длится протестное движение… скоро год? Пока в Архангельске и в близлежащих городах это мирные акции протеста. Но посмотрите, что творится в Ленском районе, где дело дошло до драк, порчи коммуникаций и строительной техники. Всё это называется «коммерческие риски», которые любая компания внесёт в стоимость своих услуг. И означает, что сумма, выставляемая ежемесячно в коммунальных квитанциях, будет расти в арифметической прогрессии к усилению общественной напряжённости.
К слову, как стало известно нашей редакции из собственных источников, с этими расчётами представители «ЭкоЦентра» не раз приходили в администрацию области, настаивая на повышении тарифа на вывоз мусора. И слышали твёрдое «нет» лично от губернатора, который совсем не желает повышения градуса общественного накала, ибо за этим стоит его политическое будущее. И так стоимость утилизации кубометра мусора в 220 рублей казалась непомерно высокой, из средств регионального бюджета её готовы были компенсировать до 150. Но больше… наш бюджет тоже не резиновый.
Собственно, в своих коротких комментариях региональным журналистам представители уходящей компании и не скрывают, что всё дело в деньгах – ваш регион неспокойный, риски большие, нужно поднимать тарифы.
Не лучше ситуация с новыми мусорными полигонами для так называемой Большой агломерации севера – Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Действующие практически исчерпали свои ресурсы, что видно глазу не только специалиста, но и простого обывателя. Соответственно, их нужно рекультивировать (что тоже великие затраты) и найти места под новые. А в этом вопросе снова ступор! Как только властями предлагается какое-нибудь место, вокруг тут же поднимается вой – только не здесь! Причём к хору протестующих сразу подключаются и журналисты, и ряд депутатов, уже год делающих себе имидж борцов с властью и защитников народных интересов на мусорной теме.
Но при этом никто не предлагает альтернативного места (кроме шуток типа «у входа в областное правительство», а это самый центр города). Ведь взрослые, ответственные люди, должны понимать, что без полигона для хранения ТБО, хотя бы их части, не подлежащей переработке, сегодня не обойтись. Плазменные печи, сжигающие мусор почти без остатка, штука, безусловно, хорошая, но пока больше из области фантастики.
«Нет» сказать проще всего, особенно не неся ответственности за происходящее в регионе. Гораздо сложнее предложить что-нибудь толковое.
Сейчас как раз идут общественные обсуждения. Кто-то из граждан предложил ликвидировать… уличные урны, мол, они своим видом провоцируют граждан на курение и распитие пива. Ещё запретить жильцам новых домов перепланировать свои квартиры, от этого тоже много мусора. Давайте к любому бреду прислушиваться, если он исходит от представителей общественности, а не от чиновников или бизнесменов?
В итоге ответственность приходится брать на себя исполнительной власти, ибо с неё конечный спрос. До 5 августа специальной комиссией будут рассмотрены и систематизированы все поступившие предложения по новой территориальной схеме (их более 1320), и выдано экспертное заключение.
А уже потом будет объявлен конкурс на нового регионального оператора, причём есть вариант, что он будет не в единственном числе. Зато при этом выборе будут учтены все пожелания трудящихся, которые комиссия сочтёт разумными. Естественно, что соглашение будет подписано по тем тарифам, которые укажет администрация области, на то и конкурс.
Новая территориальная схема (некоторые предпочитают называть её «дорожной картой», что сути не меняет) содержит три основных момента: сокращение количества твёрдых коммунальных отходов, которые подлежат захоронению; увеличение доли сортировки и утилизации; внедрение системы раздельного сбора коммунальных отходов на всей территории региона. Именно с этой схемой придётся работать тем, кто придёт за «ЭкоЦентром».
Начинать работать придётся прямо с колёс, область и так потеряла почти с запуском мусорной реформы. И винить в этом приходится… не только власть и регоператора, но разные буйные головы, запудренные политическими провокаторами.
А «ЭкоЦентр»… ну и ушёл. Мало ли от нас кто уходил. Новые появлялись…
Леонид Черток