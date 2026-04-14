Петербург - знай наших!

В Санкт-Петербурге прошел V Форум духовных композиторов, на котором Архангельскую епархию представил певчий архиерейского хора Михаило-Архангельского кафедрального собора Антон Гафаров.

«На площадках форума исполнили несколько моих сочинений, — рассказал Антон Эдуардович. — Также я как составитель и один из авторов провел презентацию нотного сборника "Собрание причастных стихов" Союза духовных композиторов».

Произведения сборника прозвучали в исполнении хора храма Всех святых, в земле Русской просиявших (регент Нина Урбас).

Отметим, что одно из сочинений Антона Гафарова («Елицы») прозвучало со сцены Санкт-Петербургской государственной капеллы в исполнении сводного хора форума под управлением регента собора апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости Ильи Кузнецова.

В форуме поучаствовали авторы современной церковной музыки, регенты и певчие из храмов Санкт-Петербурга и области, профессиональные музыканты, молодежь, жители и гости города, сообщает сайт Московской Патриархии.

Организаторы события — совет по культуре Санкт-Петербургской епархии, отдел по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии и творческое сообщество «Союз духовных композиторов».



