Зачем нам Цыбульский? Архангельская область привыкает к новой реальности

«Видел я трёх царей». Это Пушкин.
Я видел отставки уже четырёх губернаторов. Вспомнить всё…
С первым, Ефремовым, меня связывали добрые отношения… какие могут быть у подчинённого с начальников. Антоныч (Рыжий, Помор, Император) был безусловно личностью. Яркий и искренний. Простоватый и самовлюблённый. На последнем качестве и погорел. Помню, как после провального первого тура губернаторских выборов 2004 года он удивлённо-расстроено говорил в камеру – «меня же помощники убеждали, что люб народу, я им верил», этот фрагмент интервью так и не пошёл в эфир. Но окончательный удар принял достойно, ушёл с высоко поднятой головой, а потом, усмехаясь наблюдал, как тот же народ жалеет о своём протестном выборе.
Со вторым, Киселёвым, отношения сразу не заладились. Сначала по внешним признакам – заносчивость и подозрительность из него так и пёрли, потом по внутренним. НИК (Веселый молочник, Коля-бифидок) оказался злопамятной пустышкой. Что особенно проявилось в ситуации с Бариновым, под дверями его кабинета он дневал-ночевал в бытность свою директором молочного комбината, а потом фактически предал в суровую годину, одобрив арест главы Ненецкого округа и приняв сторону полпреда Клебанова. Бумеранг, который прилетел в ответ, был скор, но неравновесен – всего лишь непочётная отставка вместо уголовного дела по факту коррупции.
С третьим, Михальчуком, были связаны определённые надежды. По принципу – «хуж быть не может». Как оказалось, может. Кадровая чехарда, уже не с местными, но завезёнными. МИФ (Якут, Турист, Чук) достаточно быстро показал истинное лицо, бегемотом влез в выборы архангельского мэра, нарушив тем самым естественный ход событий. Стало ясно – этот заполярный гость быстро хозяев из дома выдавит. Да и вообще, назначение проворовавшегося мэра заштатного Якутска главой далёкой области всего лишь по факту непрямого родства с мелким чиновником кремлёвского аппарата смотрелось настоящей пощёчиной всем поморам. На людях Михальчук не обижался, предпочитая действовать исподтишка, например, просил серьёзных людей из серьёзных органов разобраться с автором этих строк. Уходил весело и даже с облегчением – зато на свободе. Опять вокруг говорили – хуже не будет.
С четвёртым, Орловым, отношения складывались непросто. От почти открытой войны с самого начала до диалога на середине. Наверное, это была не личная заслуга Орлуши, но его команды – Воловой и Новикова, начавших диалог с журналистами, которых ранее и близко не подпускали к святая святых (администрации). К любым обвинениям в его адрес, по делу и без оного, всегда приплюсовывалось – да он же калининградский и ваще с Украины, геть. О деловых качествах отставленного предлагаю судить профессиональным экономистам, от них слышал разные мнения. Но не только я отметил, как он держался, делая заявление об отставке. Держался хорошо, хотя очевидно потрясывало, сказал всё по-доброму, шутил. Особенно выгодно это смотрелось на фоне комяцкого Гапликова, товарища по неудачному дню, который пробурчал такое же заявление в объектив единственной камеры, ненавидя всех и вся. На мой взгляд – Орлов в самые острые моменты был таким, какой он есть по жизни, но умел учиться и делать выводы из ошибок в собственном поведении. А ещё он стал слушать и давать оппоненту право на свою позицию, что хорошо чувствовалось в нашем единственном с ним интервью в формате один на один. Был ли губернатор готов к такому исходу? Здесь много странностей… так хромые утки себя не ведут, как минимум, не назначают деловых встреч с прицелом на перспективу. Хороший актёр? Не думаю. Скорее, повторение ошибки Ефремова – слишком доверился своему окружению, которое не хотело расстраивать шефа. Но не народной нелюбовью, а планами Кремля – никогда не поверю, чтобы то, что знал ещё две недели назад какой-то Черток из заштатного Руснорда, о чём непрозрачно намекнул в материале «Чихали мы на выборы» (см. в конце), не долетела до ушей областной администрации. Привычно успокаивали – поклёп, очередная конспирология. А оно вон как вышло…
Впрочем, чего уж там… я и сам думал, что удержится. Ситуация в стране такая, что распространение коронавируса и противодействие ему должно на время стать главным критерием профпригодности глав региона. У нас же пока эпидемиологическая обстановка некритичная, людей больше беспокоит общая нервозность и проблема самовыживания в условии месячных (каникул). А что бы вы хотели – вооружённых патрулей на улицах, арестов всех, кто не в масках? Увы, в нашем государстве печальная традиция доводить любое ограничение свободы граждан до полного маразма.
Но именно неуспехи в карантине федеральные телеканалы в вечерних выпусках новостей преподнесли как основную причину отставки архангельского губернатора. Тем самым уровняв его с уже упомянутым Гапликовым, у которого в одной больнице 63 инфицированных (или уже больше?). Добавив этим обществу лишний повод для истерии.
Тут я просто не могу не упомянуть некоторых своих коллег, поспешивших обвинить Орлова в бегстве – де, он сам попросился в отставку. Особенно постаралась девушка по имени Инга из государственного «Поморья», ещё недавно певшая с экрана дифирамбы первому лицу. Плюнуть в спину уходящему – наше всё, но надо же хоть немного разбираться в политических хитросплетениях, когда президент буквально в полчаса называет фамилию преемника. Иначе не в ту профессию кого-то занесло.
Как только была произнесена фамилия Цыбульский, всё сразу становится понятным. И почему давно отставленный Фёдоров, вроде бы неплохо устроенный в Петербурге, ещё прошлой осенью вдруг проявил повышенный интерес к грядущим архангельским выборам, присылая к нам своих эмиссаров. И почему фамилия Кошина замелькала в Телеге с начала года – якобы он почти утверждён.
Собственно, укрупнение Поморья за счёт НАО должно было произойти ещё в середине нулевых. При Баринова и под эгидой Лукойла на фоне откровенно слабого управленца Киселёва. Помешал упоминавшийся выше конфликт с Клебановым. А потом стало жалко. Жалко делить налоги от нефтянки со всеми жителями Архангельской области, не может же один из районов жить лучше остальных, никто не поймёт.
Сейчас ситуация иная, нефтью торгуют чуть ли не в убыток, психологически проще, чем когда баррель стоил под 100 долларов. Да и главные игроки на этом поле сменились, «Ростех» набрал силу и ставит в регионах своих людей. Когда ещё нефть подпрыгнет до 150-ти (по пророчеству Сечина)…
Главная сложность – жители НАО тоже должны ответить «да» на вопрос референдума. Но вряд ли они чувствуют себя такими же состоятельными, как прежде, при сегодняшней чехарде с нефтяными ценами. Плюс к этому Цыбульский, имеющий высокий рейтинг доверия избирателей (третий после Собянина и Дюмина), станет успокоительным фактором – свой своих не обидит. По оценкам моих информаторов в Нарьян-Маре, его преемник не более, чем исполнитель, расставаться будет не жалко. Именно так я понимаю логику Кремля.
Одно серьёзное НО, и заключается оно в архангельских выборах.
Дело в том, что жители области отличаются от жителей округа в своей ментальности. Последние, за исключением ненецких оленеводов, люди пришлые, понаехавшие, пусть и во втором-третьем поколениях. И Баринов не был их земляком, и даже Кошин урождённый сыктывкарец. Однако их выбирали, считая это нормальным ходом вещей.
В Архангельской области расклад иной. Сколько раз было сказано-написано – нам нужен свой, мы устали от варягов. На этом и будет строиться кампания любого кандидата, кроме предложенного президента. Тем более, что Цыбульский москвич, здесь никогда нас не любили (на себе прочувствовал), а уж после Шиеса кратно – маскаляку на гиляку. Добро бы вернувшийся, но с местными корнями. Так ведь нет этого в биографии ВРИО, и искать прабабушку где-нибудь в Мезенском районе поздновато по срокам.
Такое назначение очень рискованный ход. Остаётся одно – разыгрывать карту «хорошего москвича».
Итак, мой пятый губернатор Цыбульский. Приехал с готовым прозвищем – Чиполлино. Не думаю, что на него обижается, явно привык с детского сада, да и взгляд ироничный. Завсегдатай социальных сетей, успел начитаться про себя всякого. Соответствует портрету управленца нового, путинского, типа. Общался с человеком, знающим его лично по политической работе в НАО. Краткая характеристика такая – это совсем другой человек, чем Орлов, тот производственник, Цыбульский – управленец. То есть, человек, выстраивающий схемы, я так понимаю. И это отнюдь не отрицательная характеристика.
Когда мы ещё объединимся с НАО… Пока Архангельская область остаётся дотационным регионом, задача его главы – выбивать из федерального центра всё, что обещано, желательно, больше. У Цыбульского такие связи есть, загляните в его биографию. Плюс Москва будет поддерживать своего ставленника, особенно в течении настоящего экономического кризиса, выборы ему без этого не выиграть.
Да, будут перемены и замены. И во властных структурах, и в крупном бизнесе. Но разве вы об этом сами не мечтали, о тех же инвесторах со стороны, о разрушении сложившихся монополий двух-трёх игроков на внутренних рынках? Главное, чтобы не стал строить из себя помора, как предшественники… будет выглядеть смешно. Репутации хорошего москвича вполне хватит.
Которая сработала в Заполярье. Там действительно жалеют об его уходе, и не только в социальных сетях. Знакомый пенсионер сетовал (не надо думать, что в округе одни богатые нефтяники и «золотоискатели»), что при губернаторе Цыбульском наладились все социальные выплаты, что будет при новом, проходном, неизвестно.
…Бывалые друзья рассказывали, что очень важно правильно зайти в тюремную камеру. С достоинством, но вежливо и без понтов, ибо никогда неизвестно, на кого нарвёшься.
Цыбульский, судя по отзывам, зашёл в правительство региона правильно.
Будем следить за дальнейшими его действиями… наши наблюдатели протёрли линзы своих биноклей.
Леонид Черток