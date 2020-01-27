"Чихали мы на выборы!". Политико-эпидемиологическая ситуация в Архангельской области

Архангельская область тоже попала в информационную ловушку коронавируса.
Долгое время только посмеивались над московско-питерской паникой, мол, зажрались вы, столичные жители, без гречки уже и не прожить. Накрыло сразу после объявления о туристке, привёзшей собой из Италии китайский «подарочек». Кстати, знаете, почему именно эта страна наиболее подвержена инфицированию? Из-за местного менталитета, из-за южных страстей. Кто там хоть раз побывал, знает – на улицах Рима и Венеции целуются чуть ли не взасос даже живущие в соседних домах. По данным Международной организации эпидемиологов, будничное общение итальянцев между собой происходит на расстоянии 30 см друг от друга, когда в странах Северной Европы – метр минимум. Вполне можно предположить, что нашу землячку кто-то чмокнул на улице, восхитившись женской красотой… и на тебе пожалуйста.
Так что легендарная поморская отмороженность не всегда плохо.
Когда устрашающий диагноз только проверялся, полиция уже искала соседей бедолажки по салону самолёта, летящего на родину. Сколько установлено, не разглашается, можно только догадываться. Вот это самое «догадываться» и наводит панику. Причём наши люди не бегут сразу проверяться, а бегут в магазин за гречкой и туалетной бумагой. Где логика… хотя кого я спрашиваю.
Архангельская область со среды включена в список регионов с коронавирусом. Со всеми вытекающими. А вытекающие такие – отменить все массовые мероприятия, что зрелищные, что спортивные, что политические, практически чрезвычайное положение. В подобной ситуации активная жизнь практически замирает, все силы брошены на выживание.
Это официально. Объяви региональные власти ЧП ранее отмашки из центра, в Москве это было бы воспринято проявлением паникёрства со всеми вытекающими оргвыводами. Но у других-то общественных институтов должна быть голова на плечах?! В воскресенье антимусорные активисты устроили очередной митинг протеста и после очень гордились количеством собравшихся. Как раз 15-го числа, в этот самый день наша инфицированная путешественница сошла с трапа самолёта на поморскую землю. А вдруг у неё тоже активная гражданская позиция, прямо с аэропорта на митинг?
Это я о зрелости тех, кто представляет себя спасителями архангельской земли и готов идти во власть.
Впрочем, те, кто уже во власти, ненамного лучше. В минувшую среду, когда ситуация эпидемией уже была накалена до предела, в пресс-службе правительства региона устраивают конференцию как раз по этой проблеме. В маленьком зальчике департамента информации по свидетельству очевидцев яблоку негде было упасть. И ни одного в марлевой маске! Ну ладно, журналисты известные раз… долбаи, но чиновники-то куда смотрели, особенно, министр регионального здравоохранения? Это же голимая антиреклама методам личной гигиены! Уж если эти люди не берегут окружающих, что ждать от простых прохожих…
Именно сейчас наступил момент истины – проверка исполнительной власти на зрелость, умение работать в ситуации, близкой к экстремальной. Ушли на второй план мусорные страсти – ах, мы все умрём, если в Ленском р-не появится экотехнопарк! Хотели умереть – пожалуйста.
Губернатор прошёлся по магазинам и удивился отсутствию гречки. Именно удивился, он такого давно не видел. Эх, Игорь Анатольевич, нам ли быть в печали! Мы же с вами практически ровесники и прекрасно помним те времена, когда вожделенную народом крупу выдавали, разве что, в праздничных заказах. Может, конечно, у вас на «Звёздочке» было по-другому, н у нас на «Мосфильме» именно так.
А вот осенние выборы никто не отменял. И вряд ли отменит, если уж апрельский референдум собираются провести в намеченные сроки.
Вы обратили внимание, что в последнюю неделю слухи о скорой замене губернатора исчезли даже из Telegrama? Потому что тамошние мастера слива понимают – подобные действия не совершаются в период всеобщего напряжения, негласно действует «водяное перемирие» (по Киплингу). А счётчик щёлкает, дни бегут. Что даёт фору именно действующей власти. Пришлют из Москвы кого-нибудь в мае... попробуй, раскрути его в самый сезон отпусков. Вот уж подарок оппозиции...
Кстати, о ней, болезной.
Её местные представители заявляют, что непременно выдвинут своих кандидатов. Известные понты – вопрос кого в любой партии стоит острее некуда.
Взять ЛДПР. Там главным позиционирует себя Сергей Пивков, именно он лезет отвечать на все вопросы, связанные с губернаторскими выборами. Но для того, чтобы стать официальным кандидатом, он должен, как минимум, пройти утверждение Центрального политсовета. Посмотрят в Москве на этого самодовольного, вечно холостого качка, отчаянного любителя селфи (это не спорт) и скажут – да ну позориться! А кого? Игорь Арсентьев ушёл в исполнительную власть, заодно выйдя из партии, остальные мужики больше любители хайпа, чем политики. Скорее всего, от либерал-демократов выдвинут симпатичную женщину (помятуя о втором месте Ольги Осицыной в 2015-м) без особой надежды на успех. Просто поучаствовать.
«Справедливая Россия» в нашем регионе - это, прежде всего, Ольга Епифанова. Которой уйти с поста вице-спикера ГосДумы не позволит парламентская этика. Да оно ей и не надо, после распродажи архангельского бизнеса, считай, что почти москвичка. Главное же лицо регионального отделения эсеров в настоящий момент Ирина Чиркова. Минус гендерная принадлежность. Вкупе со скандалом на внутреннем «праймеризе» антимусорной оппозиции, где сами же организаторы её дисквалифицировали по непонятным признакам. Ох, не стоило ей ввязываться в это сомнительное предприятие изначально! Об остальных членах и говорить смешно… известность на уровне собственного подъезда.
Ещё коммунисты. Говорят, что ищут в своих рядах достойного. Главный критерий, чтобы был уроженцем региона. Сразу вспоминается такой их представитель с прошлых губернаторских выборов по имении Вася, который ради этого вернулся из Подмосковья. Пролетел… помыкался по областному Собранию… а потом обозвал местных соратников «алкашнёй» и сгинул. Другие требования к кандидату - порядочность, честность, отсутствие склонности к самопиару, тщеславию, умение выслушать иную точку зрения, способность признавать допущенные ошибки (по Новикову). Как минимум два последних пункта исключают принадлежность к партии коммунистов, они из-за них один раз уже упустили власть в стране. Из существующего – Новиков вряд ли пойдёт по причине более чем солидного возраста и увлечения тем, на что намекал кандидат Василий; громкий депутат гордумы Афанасьев слишком радикален; оттуда же Васильев анекдотичен даже внешне. Чаще всего упоминается фамилия молодого Таскаева, чья активность в соцсетях последнее время приобрела болезненные формы (к вопросу о самопиаре), но за душой у несостоявшегося нэпмана нет ничего, кроме принадлежности к известной и уважаемой фамилии. «Партия Пшик», точнее и не скажешь.
Да, чуть не забыл, ведь и антимусорное лобби собирается выставить своего кандидата, иначе зачем весь этот анекдот с электронным голосование. В нём победил некто Мандрыкин, северодвинский риелтор, чья известность ограничена протестным электоратом родного города. Маловато будет… тем более, что он сам вошёл в пике с популярным интернет-изданием «Беломорканал» (Ассоциация «Вольное дело»). Так на выборы не ходят, так только балуются в политическую жизнь.
Выходит… пока ничего не выходит. Но есть один фактор.
Как автору стало известно от собственных московских источников, близких к Старой площади, вопрос укрупнения региона за счёт присоединения к Архангельской области Ненецкого округа (о чём говорят лет 20 минимум) решён в положительную сторону.
Кто потянет этот процесс? Технически – да кто угодно, когда-то даже губернатору Киселёву хотели доверить, но получили окрик из Москвы «не время!». Затык в референдуме по объединению, и, если даже его отменить, волнения в Нарьян-Маре вряд ли понравится Кремлю. Видимо, политтехнологи президентской администрации посчитали, что успокоить ироничных нефтяников и милосердных оленеводов сможет знакомое лицо во главе укрупненного региона. Вот откуда взялся интерес к архангельским выборам у позапрошлого губернатора НАО Фёдорова, его эмиссары появились в столице области ещё прошлой осенью. Вот откуда месяц назад в Telegramе замелькала фамилия прошлого Кошина – «готовьтесь, Игорь идёт к вам!».
А что с действующим, Цыбульским-«Чиполлино»? Вообще-то округ к области присоединяют, а не наоборот. Но мы же в сказочной стране живём…
Леонид Черток