Цыбульский начинается. ВРИО губернатор провел первое рабочие заседание

Вчера, после представления членам правительства, депутатам и главам муниципалитет в режиме видеоконференции, Александр Цыбульский провел первое рабочее заседание, посвященное самой острой теме – борьбе региона с наступающим коронавирусом.
Вот, что он сам об этом пишет на своей странице в социальной сети:
- Провёл заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Не допустить массового распространения вируса — это сегодня главная задача. За последние сутки в Архангельской области официально подтверждено два новых случая COVID-19. Всего заболевших коронавирусом восемь. Как всегда, всех прошу доверять только официальной информации. Она публикуется ежедневно. Пообщался с коллегами, ситуация находится под контролем. Важно всем помнить о правилах режима самоизоляции — он распространён на всю территорию области. От каждого из нас зависит, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Поэтому давайте беречь себя и друг друга!
Присутствовавшие на заседании отмечают, что новый глава региона произвел на них приятное впечатление своим деловым подходом, быстро вникал в проблему. При этом без лишнего чиновничьего политеса – дискуссия шла в свободной форме, ВРИО губернатора смотрел на ситуацию с точки зрения обычного гражданина, а не небожителя.
Также Цыбульский сообщил, что традиционной в подобных случаях пресс-конференции с представителями местных СМИ пока не будет – сначала он должен ознакомиться с общей ситуацией в области, чтобы понять, о чем говорить.
Именно ознакомлением он и собирается заниматься в эти выходные…