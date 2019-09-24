Игорь Орлов: "Мне говорили: "Ты - самоубийца!". Губернатор о выборах, Шиес и превратностях судьбы

Рано радуетесь, фраза, вынесенная в заголовок, сказана не по поводу предложения возглавить Архангельскую область, а совсем наоборот. Однако обо всё по порядку…
О чём говорят с губернатором? О насущных делах, цифрах и процентах… так об этом вы можете читать каждый день в официальных СМИ. А если так, лицом к лицу за чашкой (не рюмкой!) чаю. В добром «Старом Тифлисе», куда хожу чисто по-соседски…
Орлов весь в делах. Что не удивительно для первого лица.
- Сложный год? – спрашиваю (хотя, чего спрашиваю…).
- Тем интересней. Хуже, когда ничего не происходит.
Действительно…
Но начать я хочу с самого начала. С самого-самого, с избитой писателями и бардами фразы «Мы родом из детства». С того, с чего начинается твоё восприятие мира, как точка отсчёта. Для меня, например, это Кремль в лучах Первомая, музыка «Утро красит нежным цветом». Для Игоря Анатольевича Орлова…
- У меня было счастливое детство в кругу любящих людей. Родители – железнодорожники, много ездил с ними по всей Украине. Не только по Донбассу, где родился, ещё к родственникам мамы.
Стоп, думаю я. Это же Дебальцево, которое стараниями политиков превратилось даже не в Сталинград, в бесконечный Ржев времён Великой Отечественной.
А для Орлова то же самое олицетворяет мирное небо. Он с удовольствием вспоминает, как с ребятами клали гвозди на железнодорожные рельсы, а после прохождения поезда получали инструмент, который и для дела, и для игр сгодится.
Шахтёрский край… Нет, не шпана, нормальные пацаны советского периода. Да, драки были. Но честные, до первой крови, и лежачего ногами не бить. Те принципы, которые у мужчины остаются на всю жизнь.
- А еще были пионерские лагеря, - с удовольствием вспоминает мой визави. – Тоже школа жизни… сразу поставить себя в новом коллективе. Не всегда проходило просто, но закаляло характер. Ну и первые романтичные отношения… куда без них пионерское лето.
Мальчишке, чьё детство проходит в постоянном соприкосновении с железнодорожной романтикой, прямой путь по стопам родителей. Казалось бы…
- Нет, я грезил морем… наверное, из вагонного окна на сушу насмотрелся. О загранплавании почему-то не мечтал, своих морей-океанов для фантазии хватало
Выпускник средней школы Игорь Орлов серьёзно собирался поступать в военно-морское училище. Передумал в последний момент, поступив в гражданский ЛИАП (Ленинградский институт авиационного приборостроения).
- Да, я технарь, в отца. Хотя с детства много читаю, но это только увлечение, помогающее основной профессии.
Впрочем, ЛИАП назвать гражданским вузом можно весьма условно, вспомнив специфику советского времени, когда любое производство организовывалось так, что его в считанные месяцы можно было перевести на военные рельсы.
Пятикурсник Игорь Орлов был первым со своего потока на распределении. Знаете, что это значило? Ты сам имел право выбирать, куда ехать работать. На выбор предлагали три варианта – Комсомольск-на-Амуре, Жуковский и Северодвинск. Остановился на последнем. Во-первых, сработала давняя мечта о море, если не по морям - по волнам, то хотя бы рядом. Во-вторых, практические плюсы жизни в закрытом городе и работа на советскую оборонку - - вполне приличная зарплата, ускоренное получение собственной жилплощади и прочее. А что вы хотите, женатый человек обязан обо всём этом думать.
- Нет, в заповедник развитого социализма я не успел. 1987 год… вся страна жила тяжело, на талонах, от былой исключительности остался только пограничный контроль на въезде в город. Попав в Северодвинск осенью (в институте Орлов был активным участником студенческих строительных отрядов, первый опыт руководящей работы, пришлось передавать хозяйство), для начала поработал электриком, для секретного производства требовался допуск. И ничего страшного… до сих пор, гуляя по Яграм, с удовольствием вспоминаю, как в том детском садике электропроводку налаживал, а в этой школе плафоны менял.
- Как же так, - удивляюсь, - заканчивали авиационный вуз, а распределились в морскую стихию?
… и натыкаюсь на снисходительный взгляд собеседника:
- Сразу видно гуманитария… авиация с подводным флотом в плане технического оснащения очень близки.
И началась у Орлова жизнь на закрытом военном заводе.
- Вот честно, на работу ходил с удовольствием. Занимался вооружением, что может быть ближе к обороноспособности страны? И мой энтузиазм заметили, очень быстро для пришлого молодого специалиста ввели в Совет трудового коллектива, помните такую форму? Уже появилась отдельная комната в семейном общежитии, быт стал налаживаться. В тот период у меня прошли регистрацию четыре авторских патента, а сколько рацпредложений, сейчас и не вспомню. Параллельно работа в МЖК (молодёжный жилищный кооператив) и в Молодёжном центре…
- Вы – трудоголик? – интересуюсь.
- Скорее, результатоголик, - улыбается, - меня не завораживает сам процесс работы, только её результат. Вот тут я упорен.
И тут я понимаю – мой собеседник рассказывает о сложных, не сказать, страшных временах. Долги по зарплате, кастрюльные бунты… суровая проверка для молодой семьи на выживаемость. Семья Орловых прошла и через это, как все. Раз в день водил маленькую дочку в заводскую столовую, чтобы поела досыта. Что-то на «Звёздочку» приходило по бартеру с Украины, то же сало, его делили и выдавали в зарплату. Игорь Анатольевич вспоминает, что, когда он уже работал в отделе международного сотрудничества, шведский партнёр, узнав, какие дела творятся в флагмане российского ВПК, позвонил ему на домашний телефон и предлагал прислать посылку с продуктами долгого хранения. Отказался, успокоил… «у советских собственная гордость».
При этом мой собеседник гордится тем временем. Что выстояли, не дали растащить, свернуть производство, как предлагали и свои, и чужие. И сам не ушёл, хотя звали, было куда. Начальник отсоветовал – «переживи, продержись, через два года будешь замдиректора «Звёздочки». Им и стал… не через два, через три. А там поступили заказы на ремонт индийских подлодок, на утилизацию своих, отслуживших срок. Пришли амбициозные нулевые, стала выправляться общая ситуация в стране. Орлов с нескрываемой гордостью… даже с кокетством профессионала… упоминает, что имел самое непосредственное отношение к созданию пускового ствола для «Ангары» (для тех, кто разбирается – действительно круто).
Вообще этот губернатор может увлечённо часами говорить на инженерные темы, я здесь и десятой доли услышанного не передал, формат не позволяет.
…И вот, когда он работал заместителем по международным контактам успешного оборонного предприятия, поступает предложение поднять с колен калининградский «Янтарь». Мотивировали тем, что «ты же с индусами на «ты». Решился, поехал, хотя многие знакомые крутили пальцем у виска «Ты – самоубийца!». Месяцами пришлось жить на производстве, пока выполняли первый заказ и не наладил работу. С гордостью говорит, что при нём численность работников «Янтаря» увеличилась с 1700 до 4000. Значит, было, чем заманить и из чего платить зарплату.
- Тогда почему возникли совсем уж гражданские автомобили? – пытаюсь подколоть.
- Со мной изначально был подписан контракт на три года. Вот по истечению этого срока мне пожали руку и сказали – спасибо за отличную работу, мы в ваших услугах больше не нуждаемся. В этой системе такое сплошь и рядом.
Правда, долго безработным ему побыть не удалось. Калининград ещё меньше Архангельска, слух о том, что Орлов свободен, моментально разнесло по заинтересованным кругам. Ему предложили собирать автомобили BMW… в сущности те же подлодки, только сухопутные. Команда на новом производстве собралась хорошая, зарплата устраивала… что ещё надо.
Тут мы подошли к самому интересному (для меня). Помните, как Игорь Орлов несколько раз упоминал, что предложение возглавить Архангельскую область воспринял как мужской вызов (это его фирменное выражение, в разговоре несколько раз употреблял по разным поводам)? Я вспомнил, как почти 20 лет назад мне предлагали стать генпродюсером НТВ, как пальцы ног поджимались самопроизвольно (до сих пор жду звонка). А как предлагают стать губернатором?
Оказалось, довольно обыденно. В конце 2011 года Орлову позвонили из Администрации президента. Предложили прибыть в Москву для «нетелефонного разговора». Директор автозавода в запарке сказал – «извините, мне некогда», и повесил трубку. На том конце провода удивились. После перезвонил знакомый клерк со Старой площади (отнюдь не из первого эшелона) и уточнил – может быть, всё-таки соизволите? Поехал. В полной уверенности, что разговор коснётся знакомых и понятных дел ОСК (Объединённая судостроительная корпорация). А его огорошили – как вы смотрите на то, чтобы возглавить знакомую область? Как говорится, челюсть отпала. А Орлову оно надо? Работа есть интересная, самостоятельная, зарплата 500-600 тысяч в месяц, дальше только расти будет…
Встреваю:
- Калининградцем себя ощущали?
- Однозначно нет. Мой город – Северодвинск, объёмно – вся Архангельская область, здесь живут мои друзья, здесь всё моё.
Поэтому он берёт тайм-аут на раздумья. Пока думает, в АП много кого поснимали, в том числе и тех, с кем разговаривал. Но перед самым Новым 2012 годом опять звонят – ждём в первых числах января. Так-то каникулы, у директоров в том числе. Пришлось поехать, уже с супругой. Ещё раз на Орлова посмотрели, сказали – погуляйте пока. Пошли гулять по праздничной столице… а через пару дней всё закрутилось с бешеной скорость. Поездка в Горки к президенту (тогда Медведев), встреча с премьером (тогда… сами-знаете). Игорь Анатольевич с содроганием вспоминает, что после опубликования указа о его назначении мобильник сел за полтора часа – «полное впечатление, что на тебя обрушились все мировые проблемы».
- Вы представляли, куда летите?
- Конечно, родной мне регион.
- Я имею ввиду тогдашнюю систему власти…
…и чувствую, что моему собеседнику неудобно отвечать, за глаза критиковать предшественника.
- Скажу кратко – дыры были во всех позициях. Особенно в политике, а на носу президентские выборы. Меня ещё в Москве предупредили, что придётся выправлять ситуацию.
- Но как?! За два месяца до всенародного голосования…
- Пришлось сходу включаться. Начал ездить по области, разговаривать с людьми. С тех пор этим и занимаюсь. А уже после стал лечить тяжело больной механизм управления областью.
И неожиданное откровение:
- После инаугурации пришёл домой и первое, что сделал, заранее попросил прощение у членов семьи.
- За то, что из Калининграда увезли?
- За то, что с этого момента их жизнь будут рассматривать под микроскопом, подмечать и обсуждать любые мелкие огрехи. Увы, но это обычная плата за публичность, что в искусстве, что в политике.
- И как стали управлять регионом?
- Как очень большим заводом… принцип примерно одинаковый.
Губернатор второго срока признался, что самое трудное время – последний год до следующих выборов. Результат никогда не известен заранее, поэтому интуитивно стараешься доделать всё, что начал… времени катастрофически не хватает.
- Кем проще быть – всенародно избранным или назначенным?
И получают от человека, собравшегося на выборы, неожиданный и не популистский ответ:
- Конечно, назначенному. Даже так – первый раз можно пройти через прямые выборы, а на следующие сроки идти по упрощённой схеме. Если ты уже отработал пять лет, в чём ты должен поклясться избирателю, чем удивить? Начинается ненужная клоунада. Хотя то, что было раньше, прямым назначением назвать тоже сложно, тебя утверждают депутаты, представители народа. Почти такая же система прекрасно существует в оплоте мировой демократии, как принято считать Соединённые штаты, там к урнам приходит ограниченное число выборщиков.
- Но народ считает, что пора возвращать прямые выборы глав МО…
- И что хорошего? Я сходу могу привести несколько примеров в нашем регионе, когда всенародно выбранные главы довели свою территорию до чёрт знает какого состояния. Выигрывали на голом популизме, а дальше пшик. А здесь я несу за них ответственность, конкретные депутаты, утвердившие… но не абстрактный избиратель.
Я не стал напоминать главе региона о его сегодняшнем рейтинге. Глупо, а то он сам не знает.
- Вы заявили, что идёте на выборы…
- Стоп, поправка – я заявил о своём намерении идти. В этом меня должна поддержать партия («Единая Россия» - прим. автора), ну и Москва, конечно.
- А если пролетите?
- …не будет никакой трагедии. Я уверен в своей востребованности, без дела не останусь.
- Бизнес или опять государева служба?
- Буду рассматривать все варианты и выбирать самый для меня интересный.
- Командой своей довольны?
- Однозначно, да. То, что периодически происходит ротация, естественный процесс. Кто-то перерастает занимаемую должность, а кто-то наоборот – не справляется с новыми вызовами.
Тут мы подошли к самой больной теме… догадались, к какой?
- За Шиес говорить будем?
- Я готов.
- Много слухов ходит, откуда возникла эта тема…
- Я в курсе. Рассказываю, как было на самом деле. Собянин (мэр Москвы) встречался, если не ошибаюсь, с главами восьми регионов, на территории которых размещение экотехнопарков логистически оправдано.
- И все соглашались?
- Ещё бы. Но вариант Архангельской области по многим параметрам оказался оптимальным и был поддержан на самом верху.
- Ожидали такую реакцию со стороны населения?
- Нет.
- Здесь экология или политика?
- Даже спорить не о чем – политика.
Тут мой собеседник начинает заводиться, видно, что я далеко не первый, кому он доказывает свою позицию. Орлов говорит, что это очередная государственная задача, которую ставит правительство перед регионами. Да, бывают задачи, которые многим не нравятся. Например, когда строили космодром «Плесецк», с самого начала было ясно, что это не пойдёт на пользу экологии. Или утилизация на северодвинских предприятиях ядерных реакторов с подлодок – разве в этом нет никакой опасности? Подобные задачи идеальными не бывают, всегда есть риски… но именно эта вызвала такой резонанс. Причём с противоборствующей стороны одни эмоции да домыслы, а со стороны инвесторов – серьёзные исследования и изыскания. Кстати, а почему никто из местных протестующих не задумается над тем, что их дети переедут в Москву, зарастающую грязью…
- Например, ваша дочь, она, кажется, живёт в Подмосковье…
И тут с удивлением для себя узнаю, что Маша Орлова (в девичестве) переехала в Устьянский район вместе со всей семьёй. До этого её муж занимался бизнесом, который, как выразился тесть, «не очень мне нравился». Сейчас работает на «УЛК», вполне нашёл себя, доволен. А ведь Устьяны поближе к Урдоме, чем Урдома к Архангельску (если я не путаюсь в местной географии). Такие дела, одни своих детей на пляжи Майами отправляют, а кто-то на лесозаготовки (шутка).
Я так и не успел спросить губернатора про «шелупонь», да и стоило ли? Словечко из моего литературного лексикона, ещё покажусь нескромным. Тем более, мой собеседник стал посматривать на часы (мы встречались аккурат в обеденный перерыв).
Но я не мог не выполнить поручение жены…
- Супруга жалуется, что по два раза падает, когда идёт от машины до подъезда. А что творится у торговых центров, где есть конкретный хозяин (хозяйка). Доколе… не пора ли употребить власть?!
- Сколько раз я об этом слышал. Употребим… и тут же посыплются обвинения в давлении на бизнес. Людям дано право самостоятельно выбирать форму управления своей территорией, менять УК. Другое дело, что кому-то просто лень, ждут решения свыше. С ТЦ согласен, безобразие… но всё-таки это не губернаторский уровень.
И уже в самом конце автор этих строк настолько раздухарился, что прочёл губернатору мини-лекцию о пользе региону от кинофестиваля Arctic Open, о престиже и культурном коде. Всё сводилось к тому, что хорошо бы увеличить участие и поддержку администрации…
- Я искренне желаю вашему фестивалю, чтобы наше участие в нём было минимальным. Мы же чиновники… всё быстро заорганизуем. Но совсем не против, чтобы в будущем представитель от нас был включён в оргкомитет, так проще держать руку на пульсе.
На том и порешили. А ещё договорились встретиться через неделю на церемонии закрытия.
И встретимся, куда денемся…
Участники встречи выражают благодарность ресторану грузинской кухни «Старый Тифлисъ» за приют, гостеприимство и вкусно заваренный чай.
Леонид Черток