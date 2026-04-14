Кто-то "умный" заблокировал вывоз мусора с Бревенника

В Народном фронте – видео с острова Бревенник, где проживает 2626 человек. Там заблокирована площадка временного накопления ТКО. Неизвестные завалили проезд к станции перегрузки грудами шлака, сделав работу мусороуборочной техники невозможной.

И хотя перевозчики ещё неделю назад направили обращения во все инстанции, ни администрация Маймаксанского округа, ни профильные надзорные ведомства на ЧП не отреагировали.

Считаем такой подход недопустимым: Бревенник – труднодоступная территория. Для бесперебойного оказания услуг населению станция перегрузки отходов должна работать круглый год, а любая задержка по вывозу ТКО грозит вспышкой антисанитарии.

Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Требуем обязать муниципалитет расчистить подъезды к площадке. Пора напомнить чиновникам, что их задача – контролировать порядок в городе, а не игнорировать жалобы северян. А мы продолжаем мониторинг мусорной реформы.

29 май 16:50 | : Скандалы

