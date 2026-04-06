На приеме у … . Депутаты АрхГроДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья не только по-ударному провели очередную сессию (разбирались с финансами, прописали «ижицу» разгильдяям из «Рико» и пр.), но и занимались такой нужной текучкой.

Так, одна из главных депутатских «фишек» - приемные дни, когда решаются конкретные проблемы конкретных людей. Это не формальность, а основа работы парламентариев (если, конечно, к ней правильно относиться).

Спектр вопросов (и претензий) граждан обилен и разнообразен – от ЖКХ, борьбы с шумом соседей и вывозом мусора до организации работы общественного транспорта и получения социальных льгот. Бывают и заковыристые.

Иван Воронцев, председатель городской Думы:

- Недавно ко мне обратилась Любовь Сычёва с просьбой поддержать архангельского производителя – компанию, выпускающую уникальные растворимые витаминные напитки под маркой «Гелиос». Сухие концентраты напитков входят в состав армейских сухих пайков, рационов питания космических экипажей, работающих на МКС, и рекомендованы для включения в рацион людей, работающих или проживающих в экстремальных условиях, например, в Арктике.Мы обсудили существующие меры поддержки для бизнеса, которые реализуются городскими и региональными властями. Также на приём пришёл активный житель, который не только поднял важные вопросы по ремонту дорог, покосу травы и благоустройству общественных пространств, но и предложил ряд интересных идей.

Депутату Михаилу Орлову родители пожаловались на близость школы к питейному заведению – не самый лучший пример для подражания. График работы наливайки скорректирован… но пьяные встречаются в любое время суток.

- Я возьму эту ситуацию под свой контроль и проверю, соблюдены ли все законодательные требования при размещении такого объекта рядом с образовательным учреждением. Безопасность наших детей – это наш главный приоритет, и этот вопрос требует самого пристального внимания.

Детсад «Земляничка» шумно отметил свое 60-летие. Это не просто дата, это целая эпоха, наполненная любовью, заботой и добрыми традициями, которые бережно хранит и приумножает дружный коллектив, воспитанники и ветераны этого замечательного учреждения.

Представитель городского парламента Ольга Шананина вручила детскому саду ценный подарок – два современных монитора. Это приобретение значительно повысит уровень безопасности в учреждении, ведь новое оборудование поможет в организации контроля.

Ольга Шананина:

- От всей души благодарю коллектив "Землянички" за их преданность делу и неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Пусть впереди вас ждут новые успехи, а стены детского сада всегда будут наполнены счастливым смехом ребят!

И еще раз о безопасности горожан, теперь уже всех возрастов. В Архангельске постоянно совершенствуется система видеонаблюдения.

На этой неделе специалисты МУП «Горсвет» завершили установку камер в парке «Зарусье», расположенном в Ломоносовском округе. Теперь этот живописный уголок города находится под круглосуточной охраной.

Александр Гурьев, директор МУП и депутат:

- Установка видеонаблюдения – это не только гарантия безопасности для посетителей парка и сохранности его инфраструктуры, включая спортивные и детские площадки. Это также эффективный инструмент для контроля за состоянием городских территорий и качества работы служб, ответственных за их содержание. Мы продолжим эту важную работу по всему городу!