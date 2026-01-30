Помойка на помойке. Шенкурск погряз в антисанитарии

Народный фронт продолжает мониторинг хода мусорной реформы Поморья. Сегодня – кадры из райцентра Шенкурского округа, где живёт более 4,5 тысяч северян.

Как и в других районах области, шенкуряне жалуются на ненадлежащее состояние объектов накопления ТКО: переполненные баки, необорудованные площадки сбора отходов, перевёрнутые контейнеры и нерегулярность их опустошения.

На видео наших подписчиков – девять адресов. Это объекты на Лесной, 20, Мира, 24, Шукшина, 2 и 40, Красноармейской, 15, 17 и 21, Ломоносова, 24 и Комсомольской, 1Б.

Везде – забитые доверху контейнеры, захламление площадок как бытовыми, так и крупногабаритными отходами, складирование на землю веток деревьев и не вмещающихся в контейнеры мусорных пакетов. Дератизацию и мойку баков не проводят, а поломанные ограждения площадок не ремонтируют.

Народный фронт обратился в районную прокуратуру. Требует обязать ответственных чиновников навести порядок. 

 

Иран надежды нашей
«Авиатор» Егора Кончаловского: в глубоком пике

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20