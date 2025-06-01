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В Красноборском округе продолжают заваливать лес отходами

Представители Народного фронта выехали по жалобам северян юга региона.

Житель Верхней Уфтюги Красноборского округа сообщил, что у них мусор сваливается прямо в лес и не мешками, а сотнями кубов! В излюбленных местах лесников не тропинки, а непроходимая свалка. Здесь выделена территория для площадки временного накопления ТКО, но не оборудована.

Для решения вопроса о содержании территории Народный фронт встретился с главой округа Евгением Вяткиным. Договорились, что муниципалитет будет работать с региональным оператором, чтобы обеспечить своевременный вывоз отходов.

Народный фронт также обратился в министерство природных ресурсов региона с требованием навести порядок на ПВН в Верхней Уфтюге, в том числе - начать строительство станции перегрузок твердых коммунальных отходов, чтобы узаконить места временного складирования, ведь состояние таких объектов подрывает ход реализации мусорной реформы в Поморье.


                                                                                                                                               

27 июнь 15:35 | : Скандалы

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