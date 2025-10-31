Вверх
На острове Бревенник обнаружена мусорная недосвалка

В Народный фронт пришло видео от подписчика с острова Бревенник. Здесь базируется полуокультуренная свалка: мусор свозят в одно и то же место, ограждённое высоким забором, но никаких указателей или опознавательных знаков нет.

Наши эксперты выяснили – речь идёт о пункте временного накопления (ПВН) твёрдых коммунальных отходов. Данный объект, хозяин которого неизвестен, открыли этой осенью вместо станции перегрузки, устройство которой, кстати, были обязаны выполнить по федеральному законодательству.

Вдобавок сделали ПВН далеко не на совесть. Размеры объекта настолько малы, что места для складирования ТКО островитян не хватает. Зимой низко посаженные ворота примерзают к земле и открываются с огромным трудом, мусорная площадка переполнена так, что уже негде разгружать отходы, а дорога к ПВН должным образом не чистится, поэтому большегрузы, приехавшие за “багажом” жителей Бревенника, застревают в сугробах.

Народный фронт уже не раз спрашивал у представителей минприроды Поморья, почему реформа по обращению с ТКО идёт в регионе шестой год, а её результаты видны лишь в отчётах чиновников. Но внятного ответа не прозвучало.

По названным “мусорным” недоработкам мы обратились в природоохранную прокуратуру. Просим провести проверку и привлечь нарушителей закона к административной ответственности.

Напомним, представители Народного фронта продолжают мониторинг состояния объектов скопления отходов: как нелегальных, так и законно работающих на территории Архангельской области.

